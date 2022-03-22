英皇15億打造好戲 保同業飯碗 鄧麗欣期待戲院重開見觀眾

【明報專訊】香港第五波疫情嚴峻，戲院業為配合防疫措施，由1月7日起關閉，同業生計大受影響。政府昨日宣布4月21日起，倘疫情無反彈迹象，且呈下降趨勢，將放寬社交距離措施，戲院有望重開。但距離「解封」仍有一個月時間，或存在變數，之前被叫停上映的多部電影，包括賀歲片《飯戲攻心》與《闔家辣》抱觀望態度，未定會否復活檔推出，《飯》片女主角鄧麗欣期待戲院見觀眾。英皇電影老闆楊受成為表對後市信心，以及保同業有工開，耗資15億元打造好戲，雲集型男美女、大導演陣容重量級作品，蓄勢待發。

記者：鍾一虹

戲院業於第五波疫情下，按收緊社交距離措施關閉停業3個多月，生效期由1月初起，截至4月20日為止。當中多部電影受牽連，由古天樂主演的《G風暴》自去年除夕推出，上映6日後被迫煞映；內地電影《長津湖之水門橋》、吳卓羲有份主演的《致命24小時》和《逃獄兄弟2》都未能如期1月上映。兩部賀歲片《飯戲攻心》與《闔家辣》情况更慘，做了一輪宣傳，已胸有成竹，怎料埋門一腳失守。

各片商抱觀望態度

政府昨日公布有望放寬限聚令，戲院等公眾娛樂場所將於4月21日重開，不過要符合疫情沒反彈、確診和死亡數字持續下降條件。消息公布後，業內人士抱觀望心態，本身有經營戲院及製作電影的東方影業，就《G》與《逃2》片是否再於4月上映，官方回覆：「未有回應。」

兩齣賀歲片《飯》片與《闔》片會不會變陣，重新包裝安排復活檔推出？宣傳部回應：「目前未收到任何通知。」《飯》女主角鄧麗欣說：「套戲幾時上我都未知，要睇番電影公司安排。身為演員拍了部戲好，當然希望可以盡快同觀眾一齊入戲院睇。電影講親情，其實幾時上映、幾時睇都一樣窩心。」《致》片、《長》片排期上映的安排，所屬片主英皇電影表示：「未有回應。」

梁朝偉劉德華造型首曝光

疫情籠罩下，英皇電影積極向前，開戲數量不跌反升，希望一眾電影從業員得以保住飯碗，繼續打穩「香港電影」金漆招牌。昨日發布2022年展望計劃，耗資15億元打造超過10多部好戲，當中九成均屬本地製作，包括斥資3.5億元由梁朝偉、劉德華、蔡卓妍合演的《金手指》，劉青雲主演的《神探大戰》，毛舜筠、姜濤、柳應廷合演的《阿媽有咗第二個》。

還有《出租家人》、《紮職2》、《深宵閃避球》；以及葛優、王俊凱主演的華語片《刺猬》等。《金手指》兩大影帝梁朝偉與劉德華的造型首度曝光，導演莊文強大讚二人演出賞心悅目，有吸引力。

即將開拍的重點項目，有邱禮濤執導，張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟與吳鎮宇合作的《海關戰線》，謝霆鋒首度兼任動作指導。由麥兆輝執導，郭富城、任達華、林峯、方中信合演的《內幕》，大導演張藝謀炮製的《懸崖之上2》，延續篇《不日成婚2》及《紥職3》，亦部署開拍。