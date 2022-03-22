MIRROR獨欠王智德未上榜 楊樂文Tiger跟碧咸同日入圍「百大俊男」

【明報專訊】由美國網站TC Candler舉辦的「全球百大俊男2022」排行榜，昨日再有兩名MIRROR成員一齊入圍，分別是隊長楊樂文（Lokman）與邱傲然（Tiger），二人與「萬人迷」碧咸（David Beckham）同日上榜。

繼姜濤、江𤒹生（Anson Kong）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）和陳瑞輝（Frankie）後，MIRROR已有11名成員入圍，尚欠王智德（Alton）。

當奴自抽入圍「百大醜男」

商台DJ當奴（唐劍康）趁機湊熱鬧，在社交平台上載「入圍相」，宣布入選「百大」名單，不過是「百大醜男」，他搞笑寫道：「自己係唔相信，真係㗎？真係嘅？真係太夢幻，太瘋狂！有幸入選了世界百大醜男，本人十分光榮同榮幸，但對手太強，沒有信心會勝出，頂盡廿大，所以入圍當贏了，同時希望大家專注我的工作，並祝大家身體健康，歡樂開懷。」張繼聰、謝安琪、方力申及官恩娜等圈中好友紛紛畀like讚好。

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