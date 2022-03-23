無戴口罩踢街坊 薛影儀認罪判監兩周 獲准保釋上訴

薛影儀去年9月30日在升降機內無戴口罩（左圖）及起飛腳踢街坊（右圖）的過程被拍下，片段於網上流傳。（資料圖片）

薛影儀承認普通襲擊罪及違反口罩令，被判即時監禁兩周及罰款5000元，其後獲准保釋等候上訴。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】「亞視一姐」薛影儀去年9月沒戴口罩離開住所，被女街坊不滿追罵及拍攝，薛影儀不滿被拍，涉嫌對女街坊出手及「起飛腳」，過程被拍下，片段於網上流傳。警方今年2月就事件控告薛影儀「普通襲擊罪」及違反第599I章 《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》。案件昨日於屯門法院提堂，薛影儀承認控罪，法官判即時監禁兩星期及罰款5000元。代表律師申請上訴保釋，薛影儀獲准保釋候審。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

薛影儀昨早上8時許抵達法院，戴上太陽眼鏡及口罩，亞視派出經理人林寶玉、執行董事鄧寶怡及法律顧問到場。

案情指，37歲被告薛影儀於2021年9月30日在朗屏邨悅屏樓襲擊女子邱淑秋，同日在悅屏樓電梯大堂時沒佩戴口罩。案發當晚，被告離開悅屏樓電梯大堂時，事主多次叫被告戴口罩但不獲理會，兩人起爭執，事主舉起手機拍攝，並跟隨被告到大堂升降機，被告拍打事主右手一次，推開事主禁對方入𨋢；事主伸出腳阻擋𨋢門關上，被告起腳踢向對方腹部。今年2月11日，薛影儀於住所被捕，警方檢取案發時所穿服裝，在警誡下薛影儀承認控罪，並說：「我係有用手拍嗰個女人手臂，同用腳踢佢大髀，因為佢唔畀我走，同用手機影我。」

違口罩令罰款5000元

庭上控方指出，薛影儀已有一次刑事紀錄和暴力有關。辯方律師稱此紀錄於2012年，已差不多10年前的事。辯方求情說，被告職業是藝人，月入約6000至10,000元，案發後已感到後悔，因此被捕時第一時間承認做錯，亦第一時間在法官面前認罪，發生這事只因一時衝動，控制不到情緒，被指控襲擊的力度很細，薛影儀亦保證以後不會發生同類事件。當日沒有戴口罩，是想去跑步，一時間貪方便，以後會依足規矩戴口罩，希望法官結予機會，以簽保守行為處理案件。法官判薛影儀普通襲擊罪成，即時監禁兩星期 ，另違反第599I章 《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》罰款5000元。

薛影儀：我覺得好小事

薛影儀下午透過代表律師申請上訴保釋候審，獲法官接納。薛影儀辦理好手續，下午2時30分由經理人林寶玉陪同離開法院。問薛影儀申請上訴保釋候審，心情如何？她說：「無乜嘢！」聞判監禁時有何感覺？她說：「唔知呀！呢啲嘢都係好難講，我覺得好小事。」有否喊？她說：「無嘅！無嘅！」

亞視全力協助 承擔律師費

林寶玉表示在羈留室與薛影儀見面時，感受到對方很徬徨。她稱薛影儀需要休息，會先送對方回家，公司高層表明會全力協助薛影儀，看有什麼需要幫忙，公司會負責薛影儀一切律師費用。薛影儀今午2時於亞視舉行記者會。

【案件編號：TM CC 431/2022】

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com