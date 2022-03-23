自認霸道女友不揀圈中人 戴祖儀：丁子朗無機會

【明報專訊】戴祖儀早前染疫康復，昨日27歲生日復工，以藝術家身分出席其創作的「Dubie」系列畫展，之後再為劇集《回歸》開工。她透露Dubie的意思是「大肚皮」，亦是她的乳名，「小時候很胖，父母叫我『大肚皮』，媽媽又喜歡幫我紮孖辮，印象很深刻，兒時的模樣成為我今次創作靈感」。這些畫作是她染疫隔離期間繪畫，收益捐作慈善用途。

父母送錢幣造型蛋糕

戴祖儀開心在工作中度生日，晚上有《回歸》的同事為她慶生，又透露父母在昨日凌晨已率先送上錢幣造型蛋糕慶祝，她說：「父母知我大使，送個有很多金幣的蛋糕給我，希望我多啲收入。其實我的錢都用來幫人，跟黎諾懿有個關於醫學的頻道，會送物資給有需要的團體。」她的生日願望是世界和平，很快可以去旅行。

不接受姊弟戀

問緋聞男友丁子朗送什麼禮物？她說：「正等他講一句生日快樂。我和他拍劇是情侶，很甜蜜，但劇集完結，我們的關係亦隨之完了，不過我之前中招，他有關心我，工作上有聯絡。」她多謝大家喜歡她與丁子朗這對熒幕情侶。至於拍拖機會，她笑稱丁子朗無機會，因她不接受姊弟戀，「我鍾意被照顧，男生大我幾年才成熟，丁子朗細我幾年」。

戴祖儀不心急拍拖，但對戀愛有憧憬，她自認霸道女友，所以不會揀圈中人，因不想看見男友跟其他女演員拍親熱戲，自己拍就無所謂。會否為另一半不拍親熱戲？她說：「都要為藝術犧牲。（可接受背部全裸？）在《青春不要臉》試過露背，但背部全裸暫時唔得，因未有蜜桃臀，要練一練。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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