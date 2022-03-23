江美儀自爆野外如廁 Bob被誤認盧海鵬

【明報專訊】由無綫總經理曾志偉領軍的全新遊戲節目《講你都唔信》，每集會邀請多名嘉賓分兩組作賽，大爆「講你都唔信」的趣事及秘史，兩隊互猜故事真假，呃到人的一隊可獲得分數。節目前晚（21日）首播，由林盛斌（Bob）、王梓軒及范振鋒的「兄弟幫隊」，迎戰江美儀、莊思敏及黃婧靈（波波）的「烈女隊」。

這集主題為「人生中最瘀的事」，當中最令人難以置信是江美儀的「野外如廁」事件。江美儀透露當年與男友拍拖期間，有次兩人吃完飯後，駕車返她香閨，豈料途中她人有三急，原本只叮囑男友開快一點，但最終還是肚痛難耐，隨即拿紙巾跳車衝入草叢解決，卻因太匆忙發生尷尬事，她說：「舒服到不得了！我直情覺得人生最爽是那刻。但我忘記了一件事，就是他（男友）的車頭燈向着我，即是他睇晒我成個過程。」江美儀直認當刻很尷尬，最後她整理好褲子上車當沒事發生。

Bob以一個極假態度，訴說一個爆笑感十足的真實故事。他透露四五年前與助手到某工業大廈工作，與數名市民在等𨋢，遇上一名目測60至70歲的阿伯向他大叫「明星喎」。Bob禮貌打招呼回應，但對方繼續搭訕，更愈講愈不對路，Bob說：「佢話唔見我做電視嘅？我心諗無理由。跟住佢又話『我以前好鍾意睇你做大白鯊』。我當時心諗咪住先，我無拍過西片，什麼《大白鯊》？他再說『大姐明，蝦仔爹哋吖嘛』，當時其他等𨋢嘅人都笑，我心諗你認錯我是盧海鵬。」Bob事後上網研究盧海鵬年輕時的樣子，發現兩人撞樣真相，更即場展示戴了黑框眼鏡的盧海鵬，真的與他好似樣，十分爆笑。

娛樂組

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