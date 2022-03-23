劉偉恒新劇碌爆人情卡 前新聞主播趙應春黃大鈞驚喜客串

【明報專訊】梁詠琪（Gigi）、強尼、周家怡、練美娟與袁富華等合演ViuTV新劇《反起跑線聯盟》前晚首播，劇情講述飾演電視台記者的Gigi，表現出色升為採訪主任，但因家傭將離職，要照顧女兒，最後決定辭職。

首集便為觀眾帶來驚喜，其中一幕Gigi與另一記者Brian一同面試採訪主任一職，飾演Brian的是前新聞主播黃大鈞，電視台總監一角由2019年榮休、曾是前無綫新聞主播，後出任有線新聞執行董事的趙應春飾演。導演劉偉恒透露趙應春是老婆以前的老闆，對方其後在香港恆生大學教書，間中會邀請他做講座嘉賓，笑稱今次是「交換人質」，並說：「首次執導電視劇碌爆了人情卡。」

《反》劇前晚首播後，劉偉恒與Gigi、強尼、周家怡及袁富華在社交網直播分享拍攝點滴。他們表示原本計劃一起看第一集，因限聚令取消。

Gigi強尼讚「女兒」好戲

梁詠琪與強尼讚演他們女兒瑤瑤的小演員演技逼真，其中扭計不肯上學的喊戲，二人都好心痛。強尼說︰「佢真係堅喊，我同Gigi聽到她的喊聲，真的心都酸。」劉偉恒認同，並說︰「係呀，見她甩了對白，要再拍一take再喊過，要她喊了三次，我都不好意思。」Gigi補充說︰「大家不要誤會，我們沒有逼她喊，是她人仔細細竟然有方法令自己喊多次。」劉偉恒說︰「係呀，佢媽咪話係假喊，總之佢有方法令自己喊。」

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