方力申貼文講「箍煲」戲 鄧麗欣點讚 網民促復合

【明報專訊】方力申（小方）與鄧麗欣（Stephy）拍攝一系列葉念琛執導的愛情片，成為很多觀眾眼中的金童玉女，更由銀幕情侶發展成真情侶，2016年結束10年情宣布分手。小方之後緋聞不斷，但感情至今未有着落。Stephy曾與台灣藝人王子（邱勝翊）拍拖3年，最終分手收場。不少網民盼小方跟Stephy復合，延續愛情故事。

稱《獨家試愛》改變演藝事業

昨日Stephy再次在小方的社交網「出現」，因兩人首部「情侶檔」電影《獨家試愛》上映16周年，小方分享戲中他向Stephy「箍煲」的經典一幕，寫道：「雖然我喊到成個小朋友咁，有啲醜怪，但係咁就過咗16年，都係絕對值得出post賀一賀佢。當年好似有800萬左右嘅票房，令到我哋團隊之後愈拍愈有。」小方感恩在演藝事業上遇過的每一人，並「開名」多謝Stephy，還有黃柏高，葉念琛等。他稱《獨家試愛》和歌曲《好心好報》改變其演藝事業，感恩遇到所有提攜過他的人，仍有很多角色想做，會繼續努力。

帖文一出，Stephy罕有「現身」小方社交網點讚，大批網民起哄，將焦點放在戲中對白，包括「我和你有很多過去，我不想就這樣完了」、「我不知道我和你將來會怎樣，我只知道我現在要做的這一步，就是要把你追回來」。紛紛留言追問小方：「係咪有咩暗示呀？」大部分網民希望見到二人復合繼續「好好戀愛」，又支持小方：「追番佢啦！」

娛樂組

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