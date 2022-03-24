亞視全力協助薛影儀兩度鞠躬致歉 有信心上訴得直

【明報專訊】「亞視一姐」薛影儀（阿儀）被控「普通襲擊罪」及違反第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，前日被判即時監禁兩星期及罰款5000元，獲准保釋上訴。亞視昨日為阿儀舉行記者會，在經理人林寶玉陪同下交代官司，阿儀兩度鞠躬致歉，亞視執行董事陳偉傑在場支持。

擔心有罪難搵工

阿儀就案件在記者會鞠躬致歉，「唔好意思，呢件事對大家帶來好多麻煩」。林寶玉表示，「作為經理人也要負上責任，應好好監督藝人，身為公眾人物也應注意個人事項與行為」。她稱案件進入司法程序，不宜談論。其後她與阿儀站起來，雙雙低頭致歉。

阿儀去年9月沒戴口罩出街，被一名街坊追罵及拍攝，阿儀不滿被拍，對街坊出手兼「起飛腳」的片段在網上流傳。阿儀被追問心情時說：「希望今次冇事啦，都擔心，如果判有罪好難搵工。（上訴有否信心？）都有。」林寶玉稱阿儀擔心，又為記者會準備了一晚。問亞視會否跟阿儀解約？林寶玉說：「公司會關心和保護阿儀，判決後我向公司求助，陳生說OK，會全力協助，最重要睇阿儀意願，然後好快搵律師申請上訴。工作方面，因為疫情，目前首要為阿儀處理官司。」

林作短訊問候

對於公司支持，阿儀說：「OK，感恩！」林寶玉稱事件中有感動位，阿儀在判決後進入羈留室即時打給她，感受到阿儀的信任，亦體現到亞視有人情味，猶如一家人。提到林作在網上發文稱可幫阿儀搵工，阿儀說：「我見過他幾次，但冇他電話。」林寶玉透露收到林作短訊問候阿儀，因為對方曾找阿儀工作。至於林作有沒有提供法律意見？她稱不方便透露案情。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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