姜濤曬肥仔舊照 經理人花姐貼樣衰相挑機

姜濤（上圖）在社交網貼出肥仔舊照自嘲，反應熱烈，連花姐（下圖）都忍不住挑機貼自己的樣衰相。（網上圖片）

【明報專訊】曾是200磅肥仔的姜濤，從不介意公開小時候的肥仔相，還不時自嘲。前晚他先後公開兩張肥仔「黑圖」，第一張拿着籃球，打波打到滿身大汗，胸前兩團肉相當「凸出」，他搞笑寫上：「who are you？」附一張「姜濤問號」圖。隊友邱士縉（Stanley）笑稱小姜濤「靚仔啲」。並鬼馬附上兩粒「釘」符號；江𤒹生（Anson Kong）直接說：「飛釘。」姜濤見隊友及粉絲反應熱烈，再上載另一張「肥仔郊遊圖」，與朋友坐在涼亭休息合照。經理人花姐（黃慧君）亦湊熱鬧，曬舊照自嘲：「黑圖《1》我真係好樣衰」。

MIRROR全員入圍「百大俊男」

此外，MIRROR成員早前先後入圍美國網站TC Candler「全球百大俊男2022」排行榜，昨日公布成員王智德（Alton）也入圍，全員競逐「百大俊男」。ERROR繼郭嘉駿（193）後，吳保錡成為第2名入圍成員，保錡顯得不敢相信，在社交網寫道：「吓，真是嗎？點部署好。」

一直有傳MIRROR今年暑假將進軍紅館開演唱會，早前12子已拍演唱會海報，並密密開會商討。近日有消息稱MIRROR落實7月假紅館舉行10場演唱會，鏡粉要準備搶票了。

娛樂組