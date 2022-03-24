陳葦璇跑步休克入ICU 情况好轉出院

【明報專訊】前女子組合As One成員陳葦璇前年參加《全民造星III》奪亞軍，日前落街跑步突然休克，被送往深切治療部（ICU），醫生指她是敏感性休克，其後情况穩定轉普通病房，現已出院。

陳葦璇前日在社交網上載身在醫院的照片，透露不太睡得着，所有事發生太突然。她講述事發經過：「食完晚飯休息了兩小時，便與男友落街跑步，戴口罩跑了10多分鐘，見熱除風褸，當時穿了長袖衫，再跑不足1分鐘，開始覺得臉好痕，心想可能與之前一樣生風癩，便停跑折返屋企，好快全身都好痕，臉開始好腫，行行吓開始暈，幸好男友陪在身邊。」之後她暈倒瞓在地上，處於休克狀態。陳葦璇表示當時看不見，但聽到有幾個人行過來幫手，其後由救護車送往醫院，「當時不知是否太凍，由救護車到醫院都不停震，醫生幫我打針後，開始有知覺，可以說話」。

醫生說她是敏感性休克，雖然未知致敏原是什麼，但因血壓太低要留院觀察。陳葦璇稱這麼大個女第一次入深切治療部，多謝幫忙的人及醫護人員，現時情况好轉，並已轉往普通病房。昨日她再更新情况，透露敏感已退及出院，個人好精神，醫生會轉介她去專科跟進，請大家放心。

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