王灝兒支持鍾柔美滿18歲選港姐

【明報專訊】王灝兒（JW）聯同「聲夢三小花」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）前晚在網上舉行《Concert Watch From Home》音樂會。JW打頭陣連唱兩首歌《矛盾一生》及《自由飛翔》，之後三小花被音樂總監伍仲衡「惡搞」，以香港小姐音樂伴奏下出場，與JW合唱《小故事》。JW問3人有否考慮參選香港小姐？Yumi表示滿18歲會考慮，JW反應雀躍，表示大力支持。Chantel說：「小時候有想過，但長大後覺得不適合。」3人笑稱想參加勁食大賽，因為她們都愛吃。

演唱會安排粉絲互動及點歌環節，有粉絲問Chantel、Yumi、Windy的擇偶條件，3人不約而同說要志趣相投、專一及合得來。至於壞習慣，Chantel表示冲涼後沒將頭髮吹乾，Yumi自爆喜歡聞物件，JW是獨吃薯片。另外，有粉絲準備了「快問快答」遊戲，問有「雙下巴」還是「大肚腩」？Chantel、Yumi、Windy均說「雙下巴」，只有 JW選擇「大肚腩」。最後她們合唱《就算世界無童話》作結。

娛樂組

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