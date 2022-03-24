Netflix非英語節目十大收視 韓劇佔6席

【明報專訊】影視串流平台Netflix前日公布3月14至20日的收視，英語電影方面，賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的《超時空亞當計劃》以8536萬觀看小時蟬聯冠軍，並大幅抛離亞季軍的《搜救犬露比》1994萬小時及《 雙子任務：疊影危機》1184萬小時。英語節目方面，《最後的王國5》以4895萬觀看小時登頂，累計4008小時的《碎片人生》佔亞軍，《創造安娜》則以3909觀看小時位列第3。紀錄片集《純素敗類：名譽．欺詐．逃犯》講述知名純素餐廳老闆嫁給神秘男子後，對方宣稱能讓她的愛犬長生不死，從此卻生活失控，上架短短5日，累計2700萬觀看小時，成績不俗。

非英語電影方面，《黑蟹行動》、《當我們再見時》及《眼簾下的戰影》分別以3592萬、1293萬及1050萬小時佔冠亞季軍。至於非英語節目，幾乎是韓劇天下，十大收視榜佔了6齣是韓劇，《社內相親》以2348萬觀看小時稱冠，錄得2104萬小時的《二十五，二十一》緊隨其後；其餘韓劇《少年法庭》、《殭屍校園》、《氣象廳的人們》及《三十九》，則分別排第4、5、6及第10位。