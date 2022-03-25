COLLAR露腰騷腿「餵蚊」 So Ching誤踩蟻竇雙腿受罪

Gao（左起）、Winka、芯駖與Candy盼大眾聽了COLLAR新歌後，心情變得輕鬆愉快。

【明報專訊】ViuTV女團COLLAR上周推出第二首團歌《Never-never Land》，MV前晚首播，至昨午上架20小時逾33萬點擊，成績理想。MV中8名成員邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（Winka）、李芯駖（芯駖）及蘇芷晴（So Ching）以背心、短裙、露腰裝上陣，散發青春氣息，還做出趣怪表情，展現不同個性。

COLLAR表示疫下大家都抗疫疲勞，希望透過新歌呼籲樂迷不妨發白日夢，喚醒輕鬆愉快心情。成員拍MV時各自出動私伙小道具，Day有公仔、太陽眼鏡。So Ching笑稱MV難得做自己，不用擺有型甫士，不介意樣衰一面給大家看到。

長期收「禁食令」

MV衣著比較清爽，拍攝前有沒有收到經理人戴穎的「禁食令」？COLLAR笑言長期收到，不過大家拍攝前都會節制，芯駖會健身，Ivy So跟隊友分享低卡零食。MV其中一幕要在草地拍攝，COLLAR不停「餵蚊」外，穿著涼鞋的So Ching不慎誤踩蟻竇，被咬至雙腿腫起一點點，又痕又腫，她說：「平時見昆蟲都會崩潰，當時想喊出來。」

出道歌《Call My Name！》有好成績，出新歌會不會有壓力？她們認為不會，Marf說：「得到支持當然開心，上次出歌無話要達到什麼成績，今次新歌希望平靜大家的心情，聽完會覺得舒服，想開心事情。」此外，Day與芯駖前晚亮相ViuTV節目《今日疫情》，芯駖透露COLLAR第3首歌即將面世。Day因疫情多了時間在家，嘗試下廚，煮健康食物。

娛樂組

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