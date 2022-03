張偉文康復出院拍片報平安 楊紫瓊染疫缺席新片洛杉磯首映

楊紫瓊(前排左二)未能出席主演新片《Everything Everywhere All at Once》首映,只好交由其他演員為電影宣傳。(網上圖片)

【明報專訊】新冠病毒肆虐全球,世界各地先後有藝人染疫。在荷李活發展多年的楊紫瓊,昨日在社交網透露染疫,無奈缺席主演電影《Everything Everywhere All at Once》在美國洛杉磯的首映禮,該片下月在台灣上映,安排的視像宣傳亦告延期。在話題劇《華燈初上》飾演林心如兒子的台灣男星劉敬正跟楊紫瓊拍新劇,他透過經理人表示檢測呈陰性,目前劇組正常拍攝。上月確診的張偉文日前康復出院,他跟好友拍片多謝大家關心。

楊紫瓊主演荷李活新片《Everything Everywhere All at Once》在美國上映,她原本要出席首映及宣傳工作,但昨日她透露不幸染疫,要全面停工休養。楊紫瓊在社交網上載戴口罩卧病在牀的照片,她顯得疲倦。

台灣傳媒視像訪問延期

楊紫瓊發文稱人生就是苦樂參半,她不幸染疫,如掉入新冠病毒的宇宙,因此未能出席電影首映禮。她寫道︰「我堅信EEAAO(Everything Everywhere All at Once)家族們會高舉旗幟,我為大家感到驕傲。我為我們一起所做的一切感到非常自豪!」她表示雖然不能參與首映,但精神會跟團隊在一起,很想念大家。圈中好友甄子丹、吳彥祖、周家怡等祝她早日康復。《Everything Everywhere All at Once》下月在台灣上映,原本安排楊紫瓊跟台灣傳媒以視像訪問,但前晚電影公司通知有關傳媒訪問延期,可能會改到3月底或4月初。

《華燈》劉敬檢測陰性照開工

台灣男星劉敬在《華燈初上》飾演林心如兒子人氣急升,他早前伙楊紫瓊拍攝影視串流平台Disney+新劇《American Born Chinese》,昨日得知楊紫瓊染疫後,他透過經理人表示對上一次見楊紫瓊是本月17日,劇組每兩天做一次檢測,他幾次檢測都是陰性。他除拍戲外,其他時間都戴口罩,目前劇組照常拍攝。

張偉文狀態未完全恢復

有「靚聲王」之稱的張偉文上月19日在安老院中招送院治療,最初數天未退燒及肺部有花,要靠氧氣機幫助呼吸,情况一度令人擔心。幸好其後病情好轉脫離危險期,日前已康復出院。他在監護人方俊、好友尹光及姚煒等陪同下拍片向大家報平安,張偉文表示多謝大家關心;他在片中看來有點累,但精神尚算不錯。方俊表示張偉文康復出院,但仍然比較疲倦,狀態未完全恢復。

黃穎君全家確診10日康復

無綫《東張西望》前主持、現任民政事務局媒體主任的黃穎君,近日在社交網透露一家人連環確診,幸已康復。她表示首先是兩歲兒子發燒,檢測3日也是陰性,最初以為兒子出牙才發燒,但兒子退燒後檢測呈陽性,她和家人相繼確診。她較擔心家中長幼,要妥善隔離,才能好好休養,最終10日後全家「打勝仗」。黃穎君已打3針疫苗,確診後病徵較輕微,只是喉嚨痛、持續咳嗽,有時會耳鳴。她分享紓緩症狀方法,包括早午晚以鹽水潄口、飲暖檸檬水及吃喉糖瞓覺。

