參觀讚設施好 肥媽建議方艙疫後轉臨屋

【明報專訊】肥媽（Maria Cordero）昨日以健康產品代言人及廣東省梅州市政協委員身分，聯同李麗霞（黑妹）、立法會議員容海恩、保安局首席助理秘書長（特別職務）謝振中，到青衣方艙醫院派抗疫物資，並向方艙醫院的工作人員表達感激和打氣。

肥媽戴雙口罩、太陽眼鏡及全身包到冚實到場，她首次參觀方艙醫院，讚環境與設施比想像中好很多，還提出大膽建議，「香港有好多人失業，無家可歸要瞓街或住劏房，希望疫情過後，能夠讓方艙轉為臨時房屋，讓這些人有地方住」。肥媽今年1月1日起獲委任為廣東省梅州市政協委員，她認為是喜事，願意為國家出一分力。不過疫情爆發未通關，暫時未知何時能返廣州開會。肥媽是廚藝高手，在無綫節目《全民居家煮嘢食》教觀眾用罐頭食物煮出不同美食，亦有抗疫湯水增強免疫力。

家族有10人染疫

肥媽自爆第五波疫情起，家族先後有10人染疫，「我有寄這些湯水中藥包給美國、英國的子孫和親戚，去年有3個孫因年紀太小未接種疫苗，他們確診後發燒10日，留家隔離有飲我寄給他們的中藥包，之後已康復。今年第五波疫情，居港的4個孫和我細妹及家人同告染疫，居家隔離期間，我將藥和飯餸放在他們家門口。家人有事我當然擔心，特別是小朋友發高燒，幸好最細的孫仔已沒事，已返回英國」。日前特首宣布下月起放寬禁飛限制，肥媽最想飛往英美探孫兒，若可以想再飛往東南亞，處理大馬的房產及到泰國還神。

記者：林蘊兒