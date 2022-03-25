《彈珠人生》尹汝貞嘆兩兒離鄉遭歧視 李敏鎬吻戲不浪漫

【明報專訊】《藍海傳說》李敏鎬、《農情家園》尹汝貞及《檢法男女》金敏荷等合演Apple TV+新劇《彈珠人生》（Pachinko）今日（25日）上架，故事改編自美籍韓裔作家李珉貞的同名小說，講述朝鮮日治時期，一個韓國家庭、四個世代在不同時空下的悲歡離合。去年憑《農》片獲頒奧斯卡最佳女配角的尹汝貞，笑言拍攝新劇沒有壓力，得獎只是人生小階段，又透露好友取笑她，難得上台領獎，卻沒上演感觸落淚的戲碼。

文：蘇珮欣

憑《農情家園》揚威國際的尹汝貞，選擇以Apple TV+新劇《彈珠人生》回歸電視劇界，她飾演女主角順慈的晚年時期，導演名田高梧大讚她的演技細膩，令人驚嘆。尹汝貞接受本報訪問時謙稱「因為我年紀大而已」，又說她很喜歡順慈這角色，跟她的人生很相似，能演此劇感榮幸，希望觀眾也喜歡。

美國拍戲不受歧視

尹汝貞表示獲頒奧斯卡前已接拍此劇，「看罷原著小說立即決定演出，因為故事很感人。最難忘是定居日本多年的順慈返回韓國，來到釜山海邊，不理滂沱大雨衝往海灘，想起年輕時與父親在海邊的日子」。尹汝貞平日不愛翻看自己演出，害怕出現「我為什麼演成這樣」的想法，卻大讚《彈珠人生》所有人都演得好，就連她一度擔心飾演年輕順慈的金敏荷，結果都令她改觀。

尹汝貞又透露，因為兩個兒子都在美國生活，對於人在異鄉的故事，份外覺得吸引，「我在美國拍戲，從未曾到種族歧視，但我兒子就有，他們既不是韓國人，也不是美國人，像國際孤兒一樣」。尹汝貞表示接拍《彈珠人生》的原因，並非因為國際化的製作班底，也跟奧斯卡得獎無關，「（得獎）後一點變化也沒有，我依然住在同一間屋，與同一班朋友相處。老人家是不會改變的，（得獎）只是人生的小階段。反而有朋友問我，領獎時為何不哭？但我為何要哭呢。」

曾為演繹角色苦惱

李敏鎬在《彈珠人生》扮演勾結罪犯的商人，並愛上年輕的金敏荷，從此改變女方一生。李敏鎬接受本報訪問時坦言，新劇角色與舊作分別很大，到底要如何演繹，一度令他苦惱，「以前的角色很夢幻，今次卻很貼地。導演讓我自由發揮，過程中學到很多」。他指角色是個機會主義者，甚至拋棄兒子，是個壞人，其實他也有痛苦的過去，經歷許多辛酸才獲得成功。

談到他跟金敏荷的接吻戲，後者形容這不止是親嘴，當中能感受到愛情；李敏鎬認為這場吻戲跟過去拍攝韓劇的不同，「以前拍吻戲，好靚好夢幻，今次背景是山與海，屬於本能式的接吻」。

李敏鎬放下偶像包袱，進軍荷李活拍美劇，編劇Soo Hugh大讚他勇於挑戰，敢於離開舒適圈，又指他深入了解角色。另一導演全智泰也讚李敏鎬充滿熱情，演出投入。至於知名度不及李敏鎬的金敏荷，Soo Hugh表示為了尋找年輕版順慈，花了許多時間，直至看到金敏荷的試鏡片段，終於找到理想人選，又透露她花上4年時間製作《彈珠人生》，希望能夠開拍下一季。