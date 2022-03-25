中港連續兩年停播奧斯卡

【明報專訊】第94屆奧斯卡頒獎禮將於3月27日在洛杉磯杜比劇院舉行，美國綜藝網站The Hollywood Reporter（THR）昨日報道，內地和香港電視台將連續兩年不會直播奧斯卡，原因未明，但據美媒估計，此舉或許跟美籍華裔女導演謝茜嘉京頓（Jessica Kingdon）拍攝《登樓嘆》（Ascension）入圍最佳紀錄片有關，電影呈現內地不同階層人民在經濟急速發展和消費主義盛行下的眾生相。另外，俄羅斯入侵烏克蘭亦是今屆頒獎禮的熱門話題，歐美影星的言論，未必跟內地思想一致。

THR記者向無綫查詢但不獲回覆，而在3月28日的電視節目表上，也未見相關節目安排。明珠台去年以「商業考慮」為理由，52年來首次停播奧斯卡，有傳與講述2019年香港反修例社會運動的《不割席》入圍最佳紀錄短片有關；另外，角逐最佳電影的《浪跡天地》華裔女導演趙婷亦被指發表「辱華」言論。

另一方面，憑《換諜者》贏得金像男配角的麥克懷倫斯（Mark Rylance），以及《貝爾法斯特》候選最佳主題曲的歌手Van Morrison亦事先表明缺席今屆頒獎禮，但跟政治立場無關，前者參演《千萬別抬頭》角逐最佳電影等多個獎項，但他以「怕悶」為由拒絕到場；後者則與巡唱行程有衝突，被迫缺席亮相。