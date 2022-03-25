【開箱】《彈珠人生》 跨世代異鄉人的悲歡離合

【明報專訊】影視串流平台Apple TV+劇集《彈珠人生》（Pachinko），找來《藍海傳說》李敏鎬與《農情家園》尹汝貞等合演，故事取材自美籍韓裔作家李珉貞的同名小說，講述朝鮮日治時期，一個韓國家庭自1915年至1989年間發生的悲歡離合。《彈珠人生》雲集美、日、韓三地演員，故事也跨越這三個國家。各地傳媒對新劇焦點各有不同，韓媒集中討論李敏鎬首次進軍荷李活，以及尹汝貞揚威奧斯卡後首部作品；美媒則探討韓劇在美國受歡迎，形容新劇是韓國女人活在日本殖民地的故事。

美日韓三地拍攝

《彈珠人生》是Apple TV+首部跨越韓國、日本及美國三地拍攝，同時包含三種語言對白的劇集，演員除了李敏鎬與尹汝貞，還有韓劇《檢法男女》金敏荷 、《L.U.C.A: The Beginning》鄭恩彩、美劇《紐約愛情生活》Jin Ha、《吸血鬼後裔》Soji Arai、《狂野時速9》澤井杏奈、日劇《錢的盡頭是愛情的開始》南果步等。美劇《The Whispers》Soo Hugh擔任編劇及執行監製，《心靈築動》名田高梧及《無色國度》全智泰聯合執導。3月25日先播頭三集，其後逢周五推出一集，全劇共分八集。

劇集分為三條主線，核心人物是生於日本殖民時期的韓國少女順慈。第一條主線圍繞年輕的順慈（金敏荷飾），第二條是她的晚年（尹汝貞飾），最後一條是關於順慈孫子所羅門（Jin Ha飾）。故事從1915年開始，一對韓國父母幾經辛苦求得一女，順利誕下順慈，父親寄予厚望，覺得女兒雖在日治時期出生，但會有不一樣的人生，建議把她送到學校，可是母親想法不同，希望女兒留在身邊。年幼的順慈充滿生命力，無懼命運壓迫，一邊任職海女，一邊協助父母經營旅館。

出嫁女回鄉尋根

順慈長大後亭亭玉立，某日在巿集被流氓欺負，幸獲商人高漢水（李敏鎬飾）出手相救。來自外地的漢水背景神秘，當地人只知他與犯罪組織勾結。他的衣著光鮮亮麗，有傳他的恤衫只穿一次，然後每日換上新衫。順慈見他的衣袖有污漬，主動要求替他清洗。自此兩人在河邊相見，漢水透露自己身世，以及所見所聞，對於從未踏出小鎮的順慈來說，漢水別具魅力；漢水亦被堅毅不屈的順慈吸引，其後二人發生關係，順慈懷孕後才知漢水已有家室。漢水答應照顧她的生活，卻無法給予名分，順慈覺是屈辱，剛巧旅館來了牧師白以撒（盧相賢飾），對方為報答順慈母親救命之恩，答應與順慈結婚。兩人婚後遷往日本，並與丈夫的兄嫂同住，展開新生活。

第二條主線講述1989年，晚年順慈定居日本多年，兒子白摩西（Soji Arai飾）經營彈珠店，創出一番事業。隨着順慈丈夫與大伯離世，她每日忙於照顧患病大嫂。直至某天，身在美國的孫兒所羅門為促成一宗地產買賣而返回日本，並拜託順慈幫忙游說，原來土地持有人是個韓籍老婦。順慈再見同鄉勾起許多回憶，決定返回老家，尋找失聯多年親友。

三線發展互牽連

第三條主線圍繞在美國銀行工作的所羅門，被公司委以重任，負責日本地產發展項目，可是工作並不順利，還得面對公司的複雜人事問題與種族歧視。某日所羅門前度女友來電，後者表示患上愛滋病，生命危在旦夕，所羅門只好再次面對二人的愛恨交纏。

新劇主線同步並行，情節互相交錯，而又互相呼應，其中一幕講述晚年順慈在同鄉家中，嘗到久遺了的韓國白米，接着鏡頭一轉，母親為準備離鄉的順慈，準備一碗白飯，希望她能記得故鄉的味道。另一幕講到母親為出嫁順慈收拾行李，另一時空的晚年順慈也在執拾行裝，準備返回韓國。《彈珠人生》故事性強，雖然沒有驚天動地、感人肺腑的情節，卻能令人感受到生命力與思鄉情，透過順慈在不同世代的故事，帶出主角如何面對生活困苦。