第40屆香港電影金像獎 「喜劇天王」許冠文獲頒終身成就獎

【明報專訊】第40屆香港電影金像獎延期至7月17日假九展舉行，昨日率先公布「終身成就獎」得主是許冠文，「專業精神獎」得主為周國忠。

許冠文有「喜劇天王」美譽，他在1970年代起，以自編自導自演的經典喜劇電影開創港產片新風氣，1974年首部作品《鬼馬雙星》票房逾600萬，打破當時香港中西票房紀錄；1976年《半斤八両》以800多萬再創佳績；1981年《摩登保鑣》更以1700多萬票房，第三度衝破他所創的香港票房賣座紀錄。許冠文亦憑《摩登保鑣》成為首屆「香港電影金像獎」最佳男主角。他當年的出品不僅在香港，在日本及海外均叫好叫座，「許冠文電影」成為金漆保證。

「金鉸剪」周國忠獲專業精神獎

周國忠在影圈有「金鉸剪」美譽，曾膺香港電影金像獎、台灣金馬獎、亞太影展的最佳剪接獎，亦擔任過監製、策劃、發行及後期製作等崗位，以「周身刀張張利」的「電影多面手」稱之更為貼切。周國忠畢業後在父親的影片冲印公司工作，閒時走到剪接師身後觀摩學藝，後來遇上伯樂麥嘉，擔任麥嘉第一部電影《一枝光棍走天涯》的剪接，自此兩人合作無間。

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