奧斯卡周一舉行 串流平台勢締紀錄 《心之旋律》變大熱非偶然

【明報專訊】第94屆奧斯卡頒獎禮香港時間周一早上舉行，今年不再有關於2019年反修例運動的作品入圍，但跟去年一樣，香港三大免費台不安排直播。疫情爆發兩年，影視串流平台乘勢崛起，今年入圍最佳電影的10齣電影，近半來自串流平台出品，尤其獲12項提名領先的《犬山記》及橫掃製片人等三大公會獎的《心之旋律》，正是Netflix和AppleTV+發行，Netflix入圍奧斯卡的數目更力壓大公司迪士尼。《心》片只獲最佳電影、改編劇本及男配角3項提名，根據紀錄，1930年代琪烈特嘉寶（Greta Garbo）及鍾歌羅馥（Joan Crawford）主演《逆旅奇觀》（Grand Hotel ），是唯一少於4項提名又能捧走奧斯卡最佳電影的作品，《心》片會否成為90年後的第二個奇蹟？

去年奧斯卡僅8片角逐最佳電影，Netflix有《曼克》及《芝加哥七人案：驚世審判》入圍，亞馬遜Prime Video則有《金屬之聲》做代表，然而《曼》、《金》兩片最後只贏得技術獎，《芝》片更食白果。今年恢復10片在最佳電影競賽，《千萬別抬頭》和《犬山記》是Netflix出品，《心之旋律》來自AppleTV+。去年華納改制，新片在戲院與串流平台HBO Max同步，所以入圍最佳電影的《沙丘瀚戰》和《王者世家》，在美國都面向串流平台觀眾。根據網站Deadline統計，Netflix整體獲27項提名登頂，力壓加埋眾多子公司共24個提名的迪士尼，串流平台亞馬遜和AppleTV+亦合共有10項提名。

調查指22%受訪者看過《千萬別抬頭》

另一方面，上屆奧斯卡錄得歷來最低直播收視，不少評論歸咎得獎電影票房欠佳，因此今年提名出爐時，荷李活圈內外不少人替累收18.8億美元（約146.6億港元）、位列史上最高票房第6位的《蜘蛛俠：不戰無歸》未能入圍最佳電影感不值，促使美國影藝學院另搞網上投票安撫粉絲。那麼今年入圍最佳電影的10齣作品票房又如何？獲10項提名卻失落最佳導演的《沙丘瀚戰》，全球累收逾4億美元（約31.2億港元）；史匹堡（Steven Spielberg）執導《西城故事》以7510萬美元（約5.85億港元）緊隨其後。根據互聯網數據研究機構Morning Consult本月22日發表的調查顯示，4.5萬名受訪者在候選最佳電影中，超過66%聽過《西》片，逾54%人知道《沙》片。當中又佔了22%受訪者看了《千萬別抬頭》，其餘依次為19%《沙》及16%《西》兩片，以及有4%受訪者看了堅尼夫班納（Kenneth Branagh）半自傳作品《貝爾法斯特》。根據影視資訊網站Deadline本月20日的資料，有份提名最佳電影的《毒心術》，在美國影視串流平台HBO Max和Hulu合共310萬用戶收看，當中210萬是上月8日公布提名後的增長。至於《西城故事》繼在戲院上映後，亦於Disney+及HBO Max播放，合共190萬戶收看。

《心之旋律》成為近12年的例外

AppleTV+沒公布《心之旋律》的觀看人數，但橫掃演員公會、製片人公會及編劇公會獎後，即在爭奪最佳電影的行情看漲。改編自法國片《閃亮的歌聲》的《心》片，原名CODA，是英語「聾啞人子女」的縮寫，講述健全女孩如何在照顧失聰家人與追求音樂夢想中的抉擇。跟原作不同，《心》片起用全聽障演員，包括片中扮演媽媽的瑪莉麥蓮（Marlee Matlin），約30年前憑《無言的愛》成為奧斯卡史上首名失聰影后，而且以21歲之齡奏凱，至今依然是歷來最年輕的金像影后。《心》片去年1月在辛丹斯影展首映，AppleTV+以破紀錄2500萬美元（約1.95億港元）買入版權，同年夏天上架，當時距離頒獎禮季節仍遙遠，根據雜誌《Vanity Fair》訪問圈中資深爭獎策略師的觀察，即使很多人不看好，AppleTV+卻全情投入，去年開始已投入人力資源把《心》片推向爭標目的。

不管能否擊敗勁敵Netflix《犬山記》，在《心》片扮演聽障爸爸的賽高素（Troy Kotsur），向醫生形容下體痕癢的豐富身體語言，令不少觀眾捧腹，已先後贏得BAFTA、SAG的最佳男配角。加上近年奧斯卡傾向按照個人喜好的優先次序來投票，不少最佳電影過往適用的得獎標準，都與近年賽果有異，譬如《Argo救參任務》和《綠簿旅友》在最佳電影脫穎而出，卻失落最佳導演提名，而這兩獎過去大多密不可分。另外過去12年，被視為最佳電影指標的SAG整體演出獎及PGA，都沒有奧斯卡最佳電影同時兼得，《心之旋律》卻罕有地兼得兩獎，難怪行情看漲；而且很多人都忽略，《心》片尚安希達（Sian Heder）也是女導演，不也符合近年女權呼聲高漲的奧斯卡嗎？