湯告魯斯反對《職工7》提前網上播

湯告魯斯拒絕《職業特工隊7》提前在影視串流平台上架，有傳跟電影公司鬧得不愉快。

【明報專訊】湯告魯斯（Tom Cruise）監製兼主演新片《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）可算禍不單行，受到疫情影響，過去七度停工，映期四度延遲，如今暫定7月14日在美國公映，但有一問題仍未解決。據綜藝網站The Hollywood Reporter引述知情人士透露，負責發行《職工7》的派拉蒙電影公司計劃在戲院上畫45日後，隨即在旗下影視串流平台Paramount+上架，據報此舉令湯告魯斯非常憤怒，認為會減低觀眾入場意欲，直接影響票房收入，雙方為此爭論一年，如今電影經已煞科，但仍未取得共識。

曾任派拉蒙CEO的Jim Gianopulos，跟湯告魯斯一向關係友好，於是充當說客，卻未能令湯佬回心轉意，他堅持《職工7》跟隨舊制，在戲院上映3個月後才移交其他平台播放，有傳Jim游說失敗，因此決定離職，現由Brian Robbins接手。

湯告魯斯跟派拉蒙合作37年，《職業特工隊》成為該公司最賣座電影系列之一，過去6集總票房高達35.7億（約278.5億港元），上集《職業特工隊：叛逆之謎》全球累收7.9億（約61.6億港元）更是同系列之冠，湯佬對《職工7》寄望甚殷，自是不難理解。