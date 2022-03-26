【開箱】《機智女法醫》 小仵作臨危受命搶收視

王子奇（左）跟蘇曉彤（右）憑《機智女法醫》一炮而紅，如今手上各有多齣新劇伺機推出。

【明報專訊】第5波疫情爆發至今，嚴重打擊本地經濟，根據無綫早前發出公告，該台有近500名職藝員因確診而需隔離，所有劇組暫時停工，唯有臨時變陣，改於黃金時段播放內地劇《機智女法醫》（原名《御賜小仵作》），而為配合檔期，更把原本36集故事濃縮為廿集推出，如是同類港劇如《洗冤錄》、《法證先鋒》或《鑑證實錄》愛好者值得一看。

低成本高收視

《機智女法醫》剛於本周一首播，收視能否超越上一檔的《家族榮耀》，下周一自有分曉。此劇去年在內地影視串流平台騰訊視頻上架前，網絡一片唱淡之聲，有網民甚至譏為「18線藝人」作品，原因是男女主角王子奇及蘇曉彤名氣不大，加上製作費低，結果在欠缺龐大宣傳攻勢的情况下，憑藉口碑成為收視黑馬。據報開播至今，網上累計點擊數字已達13億，成績理想。

故事以唐朝為背景，講述黔州少女楚楚（蘇曉彤飾）生於仵作世家，為了實現夢想，前赴長安參加仵作考試，其間遇上掌管三法司的安郡王蕭瑾瑜（王子奇飾），前者青春活潑但驗屍技術高明，後者智勇雙全且一往情深，結果一拍即合，無論在公在私，成為最佳拍檔，並跟大理寺卿景翊（楊廷東飾）及女俠冷月（趙堯珂飾）組成查案四人幫，攜手偵破多宗懸案，最後揭穿宮殿叛變陰謀，同時悉破身世秘密。

楚楚是仵作世家楚氏養女，生父原是劍南節度使陳櫻的部下雲易，陳櫻遭奸臣所害，全軍覆沒；蕭瑾瑜表面上是西平公主的小兒，其實亦是養子，生父正是陳櫻。由此可見，二人早在淵源，亦有共同敵人，就是18年前陷害陳櫻及其部屬的代總管太監秦欒，以及謀朝篡位的蕭瑾瑜老師薛汝成。

驗屍解說清晰

此劇最大賣點是內容嚴謹，脈絡清晰，每宗案件看似獨立，其實內裏都有關聯，最後主角直搗黃龍，把密謀造反的「Big Boss」伏法，歸功於編劇之一正是原著小說《仵作娘子》作者清閑丫頭，改編質素自有保證。

《機智女法醫》以驗屍和查案為主線，因此對於相關場面落墨甚深，例如第一集講述楚楚參加仵作考試，透過觀察屍體的外表、姿態、傷勢，以及鼻孔殘留物等，藉此判斷死者是在暴風雨下遭雷劈中；又如第三集提到兵部尚書等多名京官接連暴斃，蕭瑾瑜認為事有蹺蹊，於是派遣楚楚調查，透過細微傷口，發現驚人真相。全程解釋清楚明白，就算沒有相關知識，觀眾都能一聽就懂。

神預言測試劑

有趣的是，劇中楚楚自創驗屍工具「陰陽杵」，以棉花纏住小木棒，然後伸入屍體鼻咽或喉嚨，目測配合化驗，自能查出死因，此物外表跟用法，竟然跟近日全民搶購的新冠病毒快速抗原測試劑大同小異，而此劇早於去年上架，莫非跟美國動畫《阿森一族》同樣有預測未來的奇效？

另一方面，根據「大台理論」，男女主角查案過程必定擦出愛火，《機智女法醫》亦不例外。某次楚楚驗屍，殺手為了毀屍滅迹，竟然當場放火，幸得蕭瑾瑜冒險衝入火場營救，芳心難免竊喜；蕭瑾瑜高大英俊，雖然位高權重，性格平易近人，從不蔑視出身寒微的楚楚，更打破古代重男輕女的傳統，破格提拔她當皇家仵作，多宗重要案件亦指明由她主理，如此超越性別歧視及階級觀念的角色設定，自然大受觀眾歡迎。