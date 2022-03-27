復出被翻舊情史 53歲陳梅馨︰無可能結婚

【明報專訊】53歲陳梅馨參選1988年港姐入行，2005年息影，前年復出拍攝剛於無綫播畢的劇集《家族榮耀》。陳梅馨除被讚保養得宜外，亦被翻出昔日與溫兆倫及姜皓文的感情風波。陳梅馨接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》訪問，談到相隔多年再拍劇相當緊張，幸好有演她丈夫的于洋及演女兒的梁靖琪鼓勵及安慰。她稱拍《家族榮耀》因徐遇安一個電話，問她有否興趣拍劇，說是梁家樹監製，她當時的工作有點悶，加上各種原因便答應了，笑言這次經歷讓她過足戲癮，期望將來有更多拍劇機會，最想嘗試演奸角。

對於復出惹關注，以往的情史被重提，陳梅馨希望相關報道沒影響到其他受牽連的人，感慨說現在回看以前太年輕，有好多事不識處理，否則結果或不是這樣。經歷數次戀愛失敗的經驗後，她現在的愛情觀是一切隨緣。她說後生時沒想過組織家庭或生小朋友，對愛情沒信心，將感情寄託在兩隻貓身上，只希望多些工作。她肯定說沒可能結婚，這個機會微乎其微，「因工作我已影過多次婚紗相，所以不會恨穿婚紗」。

溫兆倫曾索14萬掟煲費

當年陳梅馨被有婦之夫溫兆倫追求，後者表示正跟太太辦離婚手續，終打動陳梅馨；交往後陳梅馨未能接受溫兆倫的性格，兩個月內提出逾10次分手，關係斷斷續續，最後分手收場。不過溫兆倫向陳梅馨索取14萬元掟煲費，更申請法庭禁制令，令陳梅馨未能赴英國求學，陳梅馨最終贏官司。陳梅馨亦曾被指介入姜皓文與當時女友殷寧（現為姜皓文太太）的戀情，她當時果斷分手，不欲糾纏。

娛樂組