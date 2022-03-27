韋史密夫大熱爭奧斯卡影帝

【明報專訊】第94屆奧斯卡頒獎禮香港時間明早舉行；今年大致回復疫前傳統，頒發奧斯卡榮譽獎的州長頒獎禮前晚舉行，從影以來拍過逾百部電影的《危險人物》73歲男星森姆積遜（Samuel L. Jackson），從今年有份角逐最佳男主角的《馬克白》丹素華盛頓（Denzel Washington）手上接過獎項，後者明天能否再度稱帝？要贏今年的大熱門《王者世家》韋史密夫，相信不易。

今年奧斯卡角逐最佳電影的10齣戲，近半是串流平台出品，最佳男女主角的候選名單，比重更大，尤其是影帝之爭。韋史密夫（Will Smith）主演的《王者世家》，在美國戲院和HBO Max同步。亞馬遜Prime Video代表有《成為里卡多之路》查維爾巴頓（Javier Dardem）；Netflix更佔兩席：《犬山記》班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）和《夢想期限tick, Tick... Boom! 》安德魯加菲（Andrew Garfield）。丹素華盛頓主演的黑白片《馬克白》，則來自AppleTV+。

影后競爭激烈隨時爆冷

韋史密夫在《王者世家》扮演網壇名將「大細威」威廉絲姊妹的父親李察，在加州黑人聚居的基層社區康普頓生活。李察很早察覺女兒充滿天分，自幼嚴格培訓她們成為世界級網球手，而這種運動向來被視為白人玩意。韋史密夫擔任監製之外，演出亦備受讚賞，在奧斯卡擁有最多投票權的演員公會（SAG），他率先稱帝，加上在金球獎、BAFTA及影評人選擇大獎掄元，小金人幾乎肯定成為韋史密夫的囊中物。

候選影后的電影有3齣來自串流平台：《成為里卡多之路》妮歌潔曼（Nicole Kidman）和《失去的女兒》奧莉菲亞高文（Olivia Colman），分別是亞馬遜和Netflix出品；《神聖電視台》謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）則於今年2月在美國HBO Max上架（香港在Disney+播放）。

今年奧斯卡影后之爭，有機會爆冷；先是自2006年後，提名最佳女主角的電影首次全部無份角逐最佳電影，亦是史上首次跟英國電影學院獎（BAFTA）的影后提名完全迥異。雖然5人中謝茜嘉翠絲頓已贏了SAG及影評人選擇大獎，在金球獎卻敗給妮歌潔曼。不少評論指出，不能忽視《Parallel Mothers》西班牙女星彭妮露古絲（Penelope Cruz），以及在《史賓沙》扮演戴安娜王妃的姬絲汀史超域（Kristen Stewart），尤其彭妮露無論在SAG、BAFTA或影評人選擇大獎，連提名也沒有，更證明在主辦方美國影藝學院中，她有一定支持者。總的而言，無論韋史密夫、妮歌潔曼抑或謝茜嘉翠絲頓勝出，串流平台在帝后之爭將佔一席位。

森姆積遜膺奧斯卡榮譽獎

前晚舉行的奧斯卡州長頒獎禮；《迷失東京》標梅利（Bill Murray）負責介紹榮譽獎得獎者之一的《上錯天堂投錯胎》編劇伊蓮梅（Elaine May）出場，下月將滿90歲的她風趣不遜年輕時，「他們告訴我澤連斯基（烏克蘭總統）會介紹我出場，但多謝主，我得到的是阿標」。其後再由丹素華盛頓介紹獲頒榮譽獎的森姆積遜出場，後者從演近半世紀，拍過150部作品，累計票房突破270億美元，並參與很多慈善工作。森姆積遜致辭時稱，最初在荷李活發展，演得最多的是「黑幫2號」及「黑人」，因此珍惜目前所有。

此外，已故瑞典導演英瑪煲曼（Ingmar Bergman）愛將、《婚姻暗流》挪威女星莉芙烏曼（Liv Ullmann），亦從《爆炸性醜聞》男星尊力高（John Lithgow）手上接過榮譽獎。《轟天炮》男星丹尼高化（Danny Glover）則獲頒人道獎。