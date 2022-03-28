新增「課金方案」保證入圍

【明報專訊】美國網站TC Candler最近陸續公布「全球百大俊男/美女2022」入圍名單，香港男團MIRROR與ERROR均全員入圍，究竟「俊男美女」榜有什麼評選標準？據TC Candler官方社交平台資料，自1990年TC Candler每年都會發布最美麗面孔名單，這既非人氣競賽，也不是針對特定國家或地區，亦與熱門名人無關；名單目標國際化，包含不同文化、生活方式、職業及名望。獨立評論者經過廣泛搜索，每年聽取數十萬條建議，整合成代表現代世界美麗理想的名單；還表示名單非常主觀，沒有人會同意所有選擇。過去「全球百大俊男/美女」只接受YouTube和Instagram留言提名，經過主辦方篩選後得出入圍名單。

TC Candler今年公布網民可透過兩個方法參與提名，其一如過往透過TC Candler官方YouTube頻道與Instagram留言提名，但不保證被提名者能入圍。第二種方法是今年新增的「課金方案」直接保送，網民只要加入官方Patreon，支付月費，其提名就能保證入圍，最平月費25港元，如選擇最貴的80港元月費，且連續訂閱6個月，更可參與最後名單的投票，以及可提早知道「全球百大俊男／美女」的最終名單。

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