梅啟明突寫悔過書求饒 老婆踢爆講一套做一套

【明報專訊】已故樂壇天后梅艷芳的兄長梅啟明，去年入稟法院指電影《梅艷芳》片商涉嫌侵犯版權和商標。此事導致他與母親梅媽覃美金鬧不和，梅媽登報脫離母子關係。梅啟明之後開記者會聲稱梅媽對登報事不知情，質疑有人在背後操縱，並報警備案。梅啟明與老婆Joey育有12歲兒子，但被指出軌另有泰籍情人，老婆看不過眼，向傳媒爆料指摘他。事件峰迴路轉，梅啟明前晚突然向傳媒發放悔過書，向媽媽、老婆及兒子道歉，強調已離開第三者，希望獲得原諒，又承諾改過。不過被老婆踢爆講一套做一套，他跟泰妹仍在一起。

討厭照顧弟妹 媽媽面前放縱

梅啟明寫道：「我梅啟明不對，我有錯，我犯罪，我辜負了母親的期望，老婆的愛，失去兒子的好榜樣。沒有盡到兒子、老公及父親的責任，做出對他們傷害的行為，不忠不義的行為，錯誤認識了第三者。」他表示再三反省後，已決心離開了傳聞中的第三者，對家庭負責，更對上次在記者會說出不負責任言論向家人道歉，他感恩媽媽的養育及照顧。他提到自己是長兄，從小擔起家庭照顧弟妹的責任，長大後討厭這些責任，在媽媽面前做出放縱行為，他公開向媽媽道歉，感恩老人家一直包容和支持，日後會努力盡兒子責任照顧母親。

稱會勤奮工作 愛惜妻兒

梅啟明自言深刻反省錯誤，希望獲老婆及兒子原諒，「我明白這次不忠行為對老婆和兒子造成心靈傷害，影響兒子的情緒，希望老婆及兒子再給我知錯就改的機會，我一定引以為戒，不會再犯和我一樣愚蠢的錯誤了，這次教訓真的很大很大」。他稱以後本着兒子、老公及父親的身分，注意言行，希望大眾給他改過機會，並會勤奮工作，不再做不忠不孝行為，說出不負責任說話。梅啟明承諾今後會好好愛老婆，感謝她為家庭的付出，照顧及培育兒子。他會慢慢改正和努力，希望大眾給他改過機會，做兒子的好榜樣。

梅啟明接受傳媒訪問稱已獲老婆原諒，悔過書是兒子代筆，但未知梅媽是否原諒他。另一方面，梅太Joey爆梅啟明講一套做一套，他仍跟泰妹一齊，沒有回家。

娛樂組