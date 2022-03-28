楊詩敏揮鉸剪嚇退變態男 連詩雅11歲搭巴士被觸碰重要部位

楊詩敏（左起）、嘉盈與連詩雅在節目討論曾被性騷擾經驗和對策。

【明報專訊】連詩雅與楊詩敏（蝦頭）主持的網上節目《絲打圍爐》邀請網絡女神嘉盈擔任嘉賓，討論被性騷擾經驗和對策。連詩雅表示在社交網收過男女生的器官圖，覺得好嘔心，又透露11歲時遇過變態男，「當時還沒發育，但外表已像14歲。當年坐巴士被一名扮睇報紙的男子鬆㬹碰到重要部位，即場不敢出聲，之後才大哭一場」。

嘉盈憶述15歲著校服搭小巴去同學家，當時成架小巴無其他乘客，她習慣坐在司機後面的座位，有個男人上車偏要坐她隔籬，已覺不妥，「落車嗰陣，他移一移讓位給我下車，然後揸了我臀部一下，仲跟埋我落車，我驚到走去便利店，叫同學來接我」。

遇變態男不要啞忍

蝦頭同樣在15歲遇到變態男，「當時搭叮叮（電車），坐下後將書包放前面，發現膊頭有嘢頂頂吓……」她即在書包拿出鉸剪任意揮動，其實當時好驚，為免露餡又做不出大叫求救，唯有揮剪自保，嚇退變態佬。

她們表示小時候遇到變態男都不敢出聲，嘉盈嬲爆稱不少男人的心態，覺得著得性感被人非禮是正常，連詩雅與蝦頭也激動稱這個想法要不得，呼籲各位女士，遇到變態男要大叫，不要忍。

娛樂組