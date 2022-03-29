謝茜嘉翠絲頓稱后 為性小眾發聲

【明報專訊】影視串流平台Disney+傳記片《神聖電視台》兩項奧斯卡提名全中，除了獲頒最佳化妝髮型獎外，戲中飾演傳道節目主持兼福音歌手Tammy Faye的謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain），繼美國演員公會（SAG）獎後亦首度封后，擊敗《失去的女兒》奧莉菲亞高文（Olivia Colman）、《Parallel Mothers》彭妮露古絲（Penelope Cruz）、《成為里卡多之路》妮歌潔曼及《史賓沙》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）等對手。

謝茜嘉曾經憑《寫出友共鳴》及《追擊拉登行動》先後提名最佳女配角及女主角，終於以《神聖電視台》封后，她感謝導演米高蘇華特（Michael Showalter）、拍檔安德魯加菲（Andrew Garfield）及化妝髮型團隊，拍攝期間每天花上數小時為她「易容」。戲中Tammy Faye雖是傳道人，但一直支持性小眾LGBTQ，令謝茜嘉感受尤深，因此呼籲影迷放下成見，「美國自殺率一直高企，特別在LGBTQ社交圈子裏，他們面對歧視、暴力和選擇性執法等問題，凡此種種都只是為了分化我們」。

（第94屆奧斯卡頒獎禮）