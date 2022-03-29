獻唱入圍歌 女兒伴舞 Beyonce不敵Billie Eilish失最佳主題曲獎

【明報專訊】奧斯卡頒獎禮甫開場，先由樂壇天后Beyonce打頭陣，演唱《王者世家》電影主題曲《Be Alive》，為了配合劇情，她跟數十名樂手、和音及舞蹈員重返「大細威」威廉絲姊妹昔日練習的網球場，又唱又跳極具視聽之娛，Beyonce跟夫婿Jay-Z的女兒Blue Ivy亦來客串，如此勞師動眾，可惜最後不敵樂壇小天后Billie Eilish為《007：生死有時》獻唱《No Time to Die》，失落最佳電影主題曲獎。

兩年前Billie Eilish首度亮相奧斯卡，在悼念環節翻唱彼頭四名曲《Yesterday》贏盡口碑。昨日她偕兄長Finneas O'Connell重遊舊地，首次提名即憑《No Time to Die》擊敗《王者世家》、《奇幻魔法屋》及《貝爾法斯特》等對手。兩人感謝《007：生死有時》監製、導演及演員，又稱父母是他倆心目中的「英雄」，最後特別鳴謝配樂大師Hans Zimmer協助作曲編曲，雖然後者缺席頒獎禮，事後仍透過社交媒體表達興奮心情，身在荷蘭舉行音樂會的Hans，提早獲大會越洋頒發最佳配樂獎予其另一作品《沙丘瀚戰》。

（第94屆奧斯卡頒獎禮）