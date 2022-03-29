串流平台大捷 女導演珍甘比恩力壓史匹堡勝出 《心之旋律》膺最佳電影 聽障演員締紀錄

【明報專訊】近年串流平台崛起，由過往在最佳電影陪跑，到今年第94屆奧斯卡頒獎禮，包辦最佳電影及導演兩大獎；講述健全女孩如何在照顧失聰家人與追求音樂夢想中掙扎的溫情喜劇《心之旋律》，由AppleTV+發行，跟Netflix《犬山記》兩片分別贏得最佳電影及導演殊榮；《心》片僅角逐最佳電影、改編劇本及男配角，全部中獎，刷新《逆旅奇觀》（Grand Hotel ）封塵了90年的紀錄（少於4項提名而贏得最佳電影），賽高素（Troy Kotsur）更成為首名贏得金像獎的聽障男星；不過以得獎數目計，獲10項提名的《沙丘瀚戰》捧走最佳攝影、剪接、視覺效果等6個技術獎，亦交出佳績。

《心之旋律》改編自2014年法國片《閃亮的歌聲》，把原著的法國務農家庭，改為靠捕魚維生的美國一家四口；英語片名《CODA》正是「聾啞人子女」縮寫，片中一家四口只有女兒健全，並擁有天籟歌聲，原著由健聽演員擔正，贏得最佳改編劇本的女導演尚安希達（Sian Heder），卻起用聾啞演員，包括奧斯卡史上首名失聰影后瑪莉麥蓮（Marlee Matlin）扮演媽媽一角。《心》片去年1月在辛丹斯電影節首映，AppleTV+以破紀錄的2500萬美元（約1.95億港元）購入版權，同年8月上架。

AppleTV+ 1.95億買版權

由不被看好到成為奧斯卡王者，《心之旋律》省靚了2019年11月才投入服務的AppleTV+招牌，成為首齣贏得奧斯卡最佳電影的串流平台出品。監製華斯伯格（Patrick Wachsberger）從Lady Gaga和麗莎明妮莉（Liza Minnelli）手上接過獎座，「我真的要多謝奧斯卡接受這部有關家庭與愛的電影，尤其在艱難的當下更需要」。事實上今年大會特別安排了手語全程「旁白」，《心》片台前幕後上台，更不止一名手語傳譯陪伴左右。

有報道稱美國佔了四分之一人口有不同程度身體障礙，在影視作品中卻只有2%角色是殘疾人，就算成為主角，也大多由健全演員擔正；編導尚安希達為了拍好《心之旋律》，閱遍有關聾啞文化的書籍和文章，並大讚扮演爸爸的賽高素演出精彩，尤其向醫生形容下體痕癢的豐富身體語言，更令劇組笑個不停。

想教總統夫婦粗口手語

賽高素不負衆望，繼「英國奧斯卡」BAFTA及演員公會獎後，再在奧斯卡締造歷史，成為史上首名贏得男配角獎的聽障演員。他從上屆最佳女配角、《農情家園》韓星尹汝貞手上接過獎項，後者知道對方要雙手做手語，利用身體語言示意替他暫時保管獎項，引來一陣笑聲。賽高素談及其父的謝辭，連即時傳譯的旁白也語帶哽咽，「我爸是家中最會做手語的，但車禍後他頸部以下癱瘓，再不能做手語了。爸爸，從你身上我學習良多，永遠都愛你，你是我的英雄」。賽高素的謝辭可說笑中有淚，提到最近與劇組有機會參觀白宮，並跟總統拜登夫婦見面，「我原計劃教總統夫婦做粗口手語的，但瑪莉麥蓮警告我要檢點；所以不要擔心啦瑪莉，今天我不會爆粗的」；其後再多謝聾啞劇場給他機會磨練演技，並特別提到編導尚安希達，「我最近看了史匹堡（Steven Spielberg）的一本書，他稱最佳導演的定義就是良好的溝通橋樑：尚安希達，你是最好的溝通者，把聾啞與健聽世界聯繫一起」。

連續兩年女導演得獎

連《千萬別抬頭》與《犬山記》在內，串流平台Netflix歷來7部戲角逐最佳電影，卻全部落敗，雖然《犬》片賽前獲12項提名領先，最終只有珍甘比恩（Jane Campion）捧走最佳導演殊榮，不過是奧斯卡史上首次連續兩年由女導演勝出，亦是繼《拆彈雄心》嘉芙蓮碧格露（​Kathryn Bigelow）與《浪跡天地》趙婷後，第3名贏得金像獎的女導演。珍甘比恩1994年曾以《鋼琴別戀》入圍，卻敗給《舒特拉的名單》史匹堡，今年兩人再度較量，前者終取勝。

《犬山記》講述1920年代蒙大拿州牧場主人，當弟弟與育有一子的寡婦結婚後，兄弟倆關係開始惡化的故事。珍甘比恩致謝時多謝劇組及演員，讚他們很出色，之後又感激其女兒及《犬》片原著小說作者Thomas Savage，「他寫有關殘酷，想要的卻相反：善良」。珍甘比恩去年在威尼斯影展奪得最佳導演後，從金球獎、BAFTA、導演公會到昨日奧斯卡，成為了常勝將軍。

（第94屆奧斯卡頒獎禮）