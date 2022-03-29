新舊版角色一甲子再掄元 《西城故事》亞莉安娜獲頒最佳女配角

【明報專訊】60年前，烈打莫蘭奴（Rita Moreno）憑《夢斷城西》Anita一角贏得奧斯卡最佳女配角，亦是歷來首名拉美裔女星贏得金像獎；史匹堡執導、取名《西城故事》的新版《夢》片，扮演Anita的亞莉安娜黛博斯（Ariana DeBose）昨日亦捧走女配角獎，締造了另一項紀錄。有非裔、白人及拉美裔血統的亞莉安娜，是首名出櫃酷兒（queer）有色人種女演員贏得金像獎，她致謝時稱，「在這令人筋疲力盡的世界，夢想真的會成真；任何質疑自己身分的人，我向你保證，實在有地方可讓我們容身」。

亞莉安娜黛博斯之前先後贏得金球獎、「英國奧斯卡」BAFTA及演員公會最佳女配角，堪稱大熱奏凱。為應付百老匯舞台劇演出，她原拒絕試鏡邀請，到答允後只有1天時間看劇本準備。能歌善舞的她試鏡念對白時卻不順，但選角指導及導演史匹堡十分喜歡她的表現，最終贏得角色，並且首度提名奧斯卡即得獎。

同一角色不同演員在奧斯卡得獎，還有《教父》及《教父2》飾演Don Vito Corleone的馬龍白蘭度（Marlon Brando）和羅拔狄尼路（Robert De Niro）；在《蝙蝠俠：黑夜之神》與《JOKER小丑》扮演「小丑」的希夫烈達（Heath Ledger）和華堅馮力士（Joaquin Phoenix）等。