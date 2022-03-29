日本相隔13年再奏凱 《Drive My Car》膺國際電影獎

濱口龍介執導的《Drive My Car》摘下最佳國際電影獎，不過發言時一度被音樂響起打斷。（法新社）

【明報專訊】改編自村上春樹同名短篇小說的日本片《Drive My Car》，由《偶然與想像》濱口龍介執導，《真犯人旗標》西島秀俊主演，昨日在第94屆奧斯卡頒獎禮擊敗《逃不出的記憶》、《不丹是教室》等，大熱奪得最佳國際電影。這是日本第14次入圍此獎，亦是繼《禮儀師之奏鳴曲》後，相隔13年日本再奪最佳國際電影殊榮（前稱最佳外語片）。

濱口龍介以英語致謝辭，兩度遭大會「起歌」中斷。他感謝所有評審，以及來到現場為他打氣的演員，還有無法到場的台前幕後，當中特別點名片中扮演女司機的三浦透子，「三浦透子，我得獎了」。濱口龍介與西島秀俊等在頒獎禮後會見傳媒，前者表示心情興奮，沒因失落最佳電影、導演及改編劇本獎而感可惜；還透露金像導演史匹堡（Steven Spielberg）說很喜歡《Drive My Car》。

BTS「亮相」談音樂電影

另一方面，韓國防彈少年團（BTS）透過預先錄影片段亮相，成員大談喜愛的音樂電影。Jimin與RM稱最愛彼思動畫《玩轉極樂園》，後者稱看過3次，都感動落淚。J-Hope則表示喜歡《阿拉丁》。