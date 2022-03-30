奧斯卡再發文譴責 演員公會考慮追究 韋史密夫向基斯洛克道歉

基斯洛克的「笑話」稱珍達碧姬迫不及待要拍《伴我雄心2》，觸碰到她脫髮的痛處。《伴》片講述狄美摩亞（圖）演美軍海豹特種部隊，有勇有謀，並落髮與其他士兵睇齊，最後更赴地中海執行任務。

【明報專訊】黑人男星韋史密夫（Will Smith）憑《王者世家》首奪金像影帝，原本值得道賀，卻因他不滿諧星好友基斯洛克（Chris Rock）公然拿其有脫髮問題的妻子珍達碧姬（Jada Pinkett Smith）開玩笑，憤而上台掌摑對方，為今屆奧斯卡留下污點。事隔一天，韋哥終於透過社交媒體撰文向基斯、奧斯卡、現場及電視觀眾公開道歉。不過，奧斯卡主辦方及美國演員公會表示譴責，並考慮採取進一步行動。

《洛杉磯時報》的評論文章認為，韋史密夫榮登影帝、Beyonce開場表演、兩名黑人女星擔任主持等，都令有色人種明星在今屆奧斯卡搶盡風頭，卻因韋哥公然掌摑基斯，上演一幕「黑人打黑人」的鬧劇，為此蒙上不光彩的陰影。受盡千夫所指的韋哥，昨日終於打破緘默，透過社交媒體撰文，為事件公開道歉。

自稱行為不可接受不能原諒

「任何形式的暴力都是有害且具破壞性，我在奧斯卡頒獎禮的行為是不可接受也不能原諒。我可以被取笑，因為這是工作的一部分，但以珍達碧姬的病情開玩笑，恕我無法忍受，我承認我的反應過於情緒化。我要向基斯洛克公開道歉，我的行為已經超越底線，我做錯了，為此感到羞愧，我的行為跟我的理想明顯出現落差。在愛和善良的世界裏，不容暴力存在。我要向美國影藝學院、頒獎禮製作團隊、出席嘉賓和全球觀眾致歉；我要向威廉絲家族和《王者世家》拍檔道歉。我深感後悔，我的行為玷污了我們美好的旅程。我會繼續努力。」

「大細威」父稱絕不容暴力

不過，到截稿前為止，基斯洛克仍未公開回應，但據英國《獨立報》報道，饒舌歌手P.Diddy證實韋哥和基斯在頒獎禮結束後，已經和好如初。洛杉磯警方曾經表示，已經得悉在奧斯卡發生襲擊事件，但因基斯拒絕提告，韋哥暫時脫身，警方表明保留追究權利，「如果受害人稍後改變主意，我們隨時可以展開調查」。

韋哥在《王者世家》扮演「大細威」父親李察（Richard Williams），李察昨日透過其子回應事件：「我們並不了解事實的內情，但我們絕不容忍暴力襲擊，除非出於自衛。」對於韋哥獲頒影帝，李察表示恭喜，但拒再評論。

頒獎禮主辦方美國影藝學院（AMPAS）前日在掌摑事件發生後，透過社交媒體回應「不會容忍暴力問題」，昨日再發表官方聲明稱會全面檢討，態度更加強硬，「對於韋史密夫在頒獎禮上的行為，我們予以譴責，並將全面檢討事件，根據加州法例和學院章程，探討進一步行動和後果」。身為AMPAS管理層的黑人女星胡比高拔（Whoopi Goldberg），昨日亦透過主持節目《The View》表態，認為韋哥表現雖「過火」，但毋須褫奪影帝。

AMPAS表態後數小時，美國演員公會（SAG）緊接發表聲明：「在工作場所使用暴力或襲擊行動都是不恰當，對於韋史密夫掌摑基斯洛克一事，絕對不能接受，我們已跟美國影藝學院及ABC（美國廣播公司）聯絡，尋求解決途徑。」

監製稱痛苦 基斯笑話被指爆肚

頒獎禮監製韋柏加（Will Packer）昨日透過社交媒體表示：「對我來說，在任何層面上，這都是個非常痛苦的時刻。」究竟在掌摑事件發生一刻，負責直播頒獎禮的ABC製作團隊有何看法？美國網站Variety訪問了電視台控制室人員，當時身處控制室的洛米斯（Rob Mills）表示，當基斯嘲笑珍達後，韋哥隨即起身並步向舞台，經驗豐富的導演格蘭韋斯（Glenn Weiss）已心知不妙，因為基斯提到的《伴我雄心》笑話，並不在劇本之內，而是臨場「爆肚」。至於部分國家及地區轉播掌摑事件時出現「消音」情况，則不在ABC控制範圍內，而是轉播者自行決定。