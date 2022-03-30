奧斯卡收視升56%仍遜疫前 掌摑事件熱爆社交網

基斯洛克遭掌摑後，廣告時段呆立台上，丹素華盛頓上前安撫韋史密夫，後者稱帝致謝時引述丹素向他說：「在人生最高峰時務必小心，因正是惡魔會找上你的時刻。」（路透社）

【明報專訊】第93屆奧斯卡頒獎禮去年受疫情影響，規模大減，收視亦暴跌，只有985萬觀衆收看，成為歷史新低。今年銳意求變，對於大熱的《蜘蛛俠：不戰無歸》未能躋身最佳電影候選名單，大會特設觀衆投票獎項，安撫粉絲；即使遭影壇上下圍攻，仍堅持把其中8個獎項在頒獎禮開始前頒發，以確保3小時內播完。第94屆奧斯卡頒獎禮前日公布收視，約1536萬觀衆收看，比2021年上升56%，但仍未回復疫前水平。根據資料，2019年奧斯卡不設主持，由《綠簿旅友》奪最佳電影，2960萬人觀看。韓片《上流寄生族》揚威2020年第92屆奧斯卡，收視跌至2360萬。去年大贏家是《浪跡天地》，受疫情影響收視更見新低。

收視無復昔日光輝，第94屆奧斯卡頒獎禮臨時出現韋史密夫（Will Smith）掌摑頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）事件，震驚所有觀衆，也熱爆社交媒體。根據美媒Variety統計3月21至27日在社交平台最多人討論的電視節目，美國時間27日直播的奧斯卡，短短數小時錄得接近3300萬條信息互動，當中包括轉發、評論及點讚，遠遠抛離第2及第3位的Netflix新劇《柏捷頓家族：名門韻事》及即將在Disney+上架的《月光騎士》，兩劇分別有29.5萬及19.1萬條信息互動。