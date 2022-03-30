【開箱】《東京復仇者》原定1月上映 改串流平台上架

【明報專訊】日本片《東京復仇者》原定1月20日在港上映，撞正第五波疫情爆發，戲院停業。片商近日為《東》片尋找「出路」，在影視串流平台Now E上架，定價68港元。日前政府公布放寬防疫措施路線圖，戲院有望4月底重開，不過戲院停業多時，積存不少荷李活大片如《蝙蝠俠》、《怪獸與鄧不利多的秘密》及《奇異博士2失控多元宇宙》等排隊上映，《東》片轉投串流平台，未嘗不是好事。

去年日本票房第5位

《東京復仇者》改編自和久井健創作的同名漫畫，原著2017年推出，發行26部單行本，累計銷量5000萬冊。漫畫先後推出動畫劇集、舞台劇及真人版電影。《東》片原定2020年10月上映，因疫情而延期，最終去年7月開畫，疫下票房43億日圓（約2.76億港元），榮登2021年日本年度票房第5位，僅次於《福音戰士劇場版：終》、《名偵探柯南：緋色的彈丸》、《龍與雀班公主》，以及《嵐 Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories》，《東》片並且是去年日本最高票房的真人演出劇情片。

穿越時空返回高中

《東京復仇者》由《貞子3D》英勉執導。講述花垣武道（北村匠海飾）從高中開始已是一無是處的廢青，離開校園後，一直過着渾渾噩噩、了無意義的生活。某日，武道從電視新聞得知，高中時的女友橘日向（今田美櫻飾）及胞弟橘直人（杉野遙亮飾），無端捲入黑幫「東京卍會」紛爭而身亡。其後武道在地鐵月台遭神秘人推落路軌，列車駛至的千均一髮之際，武道穿越時空，回到10年前高中時期，遇上與他一起自稱為「溝中五人眾」的4名死黨。武道以為自己正在經歷人生走馬

燈，才與高中好友相見，還重遇初戀女友日向及直人。武道無意間握上直人的手，再次穿越時空返回現代。

（明天再續）