添食3集 堅持居家工作避疫 「2D思捷」隔空主持《思家大戰》

【明報專訊】李思捷主持的無綫遊戲節目《思家大戰》第一季來到尾聲，最後3集錄影，他卻沒現真身，改以屏幕顯示器「隔空」主持，有網民擔心思捷是否「中招」要在家隔離，未能親身返公司開工；思捷透過《明報》向大家報平安，解釋是不想「中招」才選擇閉關這個抗疫方法，同時表示無綫已決定今年內為開拍《思家大戰》第二季，待疫情緩和，他便會親身重返錄影廠主持。

記者：林祖傑

思捷於《思家大戰》第一季最後3集以顯示他樣子的屏幕顯示器，被推來推去主持；他稱見疫情嚴重，已足不出戶多時，為了繼續將歡樂帶給觀眾及嘉賓，製作組想出「WFH隔空主持」，透過一比一屏幕顯示器，讓「2D思捷」即使安坐家中仍能與現場嘉賓互動。「2D思捷」接受無綫娛樂新聞台訪問時，笑言以這種嶄新方法現身，反令顏值大增，「屋企有長期病患長者，主要想保護佢哋，又冇理由突然停咗個節目，咁𠵱家好似AI公仔咁走嚟走去，都過癮，只不過我平面咗少少啫！分分鐘仲靚仔過真人啦！」

一蚊Joe特地練大隻幫手推

早前「中招」現已康復的「一蚊Joe」游莨維獲安排推着「2D思捷」滿場飛，他稱康復後雖然很易累，不過一星期前在思捷指導下，已夾好所有走位，所以「落點」很精準，他亦特地去練大隻，「因為塊嘢不能夠太輕，會好易反，所以下面加咗兩大個沙包，足足有成個思捷咁重，所以推時要少少技巧，同埋好難推啱位」。

思捷接受《明報》訪問時解釋「2D思捷」由來，「是我自己想出來的，其實我在家抗疫個多月，足不出戶，第一季差不多兩個月前已拍完，當時染疫人數突然去到600宗；過百宗染疫時已經好驚，之後說明會倍數遞增，我心想不返公司了。不是鄙視什麼，而是想安全，能力上可以保護好自己。說快快手盡快將餘下存貨剪好，因為屋企有老人家，亦都為了自己，真係好乖選擇這方法抗疫，每個人都有自己認為安全的方法，我決定不出街，亦都冇錯」。

在家工作一腳踢

思捷表示已打齊3針，加上決定足不出戶，十分穩陣；不過2月時公司問他可有興趣添食做多幾集，「我當然話梗係有，但好危險喎！公司話睇落個勢都幾受歡迎，想開多幾集，但就要考慮疫情，但3月頭已爆到5萬宗，我連落街買餸都不敢，亦見身邊好多朋友中招，個心都好唔舒服。心想自己中招都會好慘，唯有盡做。3月中公司再問搞唔搞，我話搞，建議用我條橋，已做晒功課和資料蒐集，再和曾志偉視頻開會講解點做；他也ok，只問我搞唔搞得掂？我話搞得掂，科技的東西就留給我們團隊做」。

思捷強調這樣做畫面冇變，鏡頭都是這樣拍，氣氛也一樣，問題同樣咁衰格，唯獨本身已經無乜五官，現在更扁，「我諗幾集都可以接受到啩！最緊要搵到個中間位，帶到同樣娛樂給觀眾，要我忙3倍也不要緊，不要以為我成日留在家中好似隻豬咁，又要開會、睇片、自己打燈、攝影機擺位，還要自己set頭、化妝、搵幾套西裝，真的一腳踢」。

感激肯參與錄影嘉賓

對於第一季最後3集不親身錄影被懷疑「中招」，思捷不禁笑道：「唔會兩個月前留定響屋企等中招啩！中咗招都出得番嚟啦。這個節目是我的baby，我當然想做，但要在我這個健康決定之下考慮點搞。最初打算用zoom，但太似網上開會，覺得畫面不夠好。」他稱邀請到嘉賓入廠做，實在心存感激，「講真，你唔上嚟玩，我完全明白，因為我都係咁，健康好緊要，肯上嚟我真的很多謝他們。第一件事先向他們道歉，亦要向觀眾道歉，因為要在畫面上重新適應，點都要講句sorry ，最後要向大家說聲thank you so much，真的很感謝他們，這疫情下都拍到，算係咁」。

年內開拍第二季

思捷透露公司已和他傾好開第二季，相信是今年內，但要等疫情緩和才會做，「我除了掛住二廠和嘉賓，最掛住是現場觀眾，他們都是主角！」問到出關日期？他說：「到現在仍4位數（每日確診人數），都是嚴重，太令人害怕了。起碼要去到3位數才考慮，我兩個月前選擇了這條路，點解不堅持下去呢？」他稱有份演出的音樂劇《再見亦是朋友》，應該要延至8月，「如果8月還是有幾千宗，我都覺得不應該搞，還是再延遲吧。有什麼講得過健康吖！」

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