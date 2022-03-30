病癒復工 回應被雪傳聞 馮盈盈：我一直有工作

【明報專訊】馮盈盈與錢嘉樂以「新盈盈樂樂」組合昨出席綜藝節目《The Show Must Go On》拜神儀式，參與藝人還有鄭衍峰、黃美棋、黃婧靈（波波）、翟威廉等。

避談助手惹公司不滿

之前被指遭無綫雪藏的盈盈，確診新冠病毒後首次現身；她穿上粉紅套裝配孖辮的「美女少戰士」造型，自覺增添玩味，看起來有減齡效果。問到是否被雪而「凍齡」？盈盈說：「我未聽過，都不知傳聞從何而來。」她被指不聽公司話，飛出《逆天奇案2》演員名單，「等公司決定和安排，我不知道，所有工作我都歡迎、開心。其實我一直有工作，只是早前不幸病了，已拍的外景節目未安排播出見大家」。

盈盈的私人助手被指愛「集郵」及攞着數，惹無綫不滿，屢勸她辭退對方，盈盈說：「成為了新聞，我助手對此都意外，但涉及私隱，不講太多了。（現在有冇請助手？）今日我返工，不需要助手。」與緋聞男友鄭衍峰近日頻頻同場，她稱是公司安排。有報道她想公開戀情，但遭公司禁止，她笑說：「是傳言。」

提到疑要「守行為」而言行小心？盈盈說：「今日是主持，大家都叫我要好好表現，所以有些緊張。」是否表現好才再有工作，「工作要問番公司」。傳無綫力捧港姐師妹宋宛穎取代她，盈盈大方表示：「她是可造之材，我都欣賞她，工作是有能者居之，我都會努力。」她又談到已打兩針疫苗，仍與家人一起確診，幸病徵輕微，居家隔離7日已康復，隔離期間亦全靠家人照顧。

美棋笑言「鬥大」波波必贏

波波與美棋最近多參與綜藝節目，前者稱可能玩得放被睇中；美棋笑言玩遊戲「鬥大」，贏家一定是波波，但她不會自卑，「我都有特點大過波波，就是年紀方面，不過會尷尬啫！」波波提到早前在《講你都唔信》自爆花名「銅鑼灣粉紅色」後，開工與同事多了話題，想不到獲劇組安排粉紅色造型，她說：「不過今日著紅色底，紅到底！」提到她主持J2節目《冇人性教育》言論大膽，波波說：「我不尷尬，當是帶性教育給觀眾，有意外就不好啦！」她覺得演出上無需收斂，「在綜藝節目，我會做回自己，不知條底線去到邊，就交畀公司決定條底線」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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