重申無扮姜濤 「蔥頭」造型參考韓星張賢勝 丘梓謙吸負評變進步動力

【明報專訊】飾演路人甲乙丙的「七線」演員常被評演技難有發揮；事實上，有不少現今一線藝人也由七線起步，當遇上機緣和適合角色，隨時可能彈起上位。丘梓謙8年前無綫藝員訓練班畢業，從低做起努力多年，終獲賞識在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演仿韓星Oppa形象的「蔥頭」，開始受關注。不過有網民斥他刻意抄襲姜濤，丘梓謙強調沒有模仿姜濤，而是參考韓星張賢勝打扮，對於收到不少惡毒留言，他未有介懷，反覺有得着。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

28歲丘梓謙嚴格來說不算新人，19年前首次演出潘嘉德監製的劇集《一屋兩家三姓人》。童星出身的他說：「2003年左右，父親有朋友知道監製想找小朋友扮演學生，於是第一次拍劇。之後張乾文監製的《人間蒸發》，演三哥苗僑偉失蹤的兒子『星仔』，去年《換命真相》演『劉星』，我真的和『星』字很有緣」。

丘梓謙回想當年透過背對白訓練思考記憶，對讀書都有幫助，最深刻是小時候拍古裝劇《本草藥王》，花了整晚時間念一大堆中藥名，從此背書得心應手。就讀中學6年期間，丘梓謙暫停幕前專心求學，間中參與學校話劇當練習。完成中學課程，他投考無綫「第27期藝員訓練班」，當自己是新人從頭學習演藝知識，希望打好基本功。

遇伯樂多演出機會

由童星開始，丘梓謙拍了逾60部劇集，慶幸獲圈中不少前輩教導指點，其中最感恩遇上人生「伯樂」黃偉聲，「那時訓練班剛畢業接第一齣劇，就是聲哥（黃偉聲）監製的《東坡家事》，我扮演太監，以一個新人來講好多對白很有發揮。之後再拍了幾套聲哥的劇，包括《與諜同謀》、《十二傳說》及《換命真相》等，他一直給予我很多機會和意見，算是我的伯樂。還有張頴康，原來他當年藝訓班出來拍《宮心計》，同我一樣都是演太監，所以好明白我心情。他提醒我就算只站在主角隔籬，鏡頭不多，都不能偷懶，因為監製會留意到你表現」。他感激曾合作的蕭正楠、林夏薇和譚俊彥，得他們鼓勵和教演戲竅門。

高EQ回應負評

以往多數將頭髮剷短的丘梓謙，當日聽從聲哥建議試留長髮仿韓星髮型，結果被《愛．回家》導演在社交網留意到他的造型照，邀他試鏡演「蔥頭」一角。為突出偶像Oppa造型，他人生第一次將頭髮染白，又在劇中唱歌跳舞，不過被網民罵他影射姜濤。

面對網民連串負面評語，EQ高的丘梓謙懂得自我消化，反而令他有得着，「例如有留言指我笑容奇怪樣衰，便提醒自己要多些留意，反而幫我進步。曾有留言『你想紅都幾難，紅你阿媽啦』。我便回應對方『其實我阿媽真是幾難紅，因為她不是做這行』」。

視古天樂為目標

丘梓謙曾收過粗口留言也沒有不開心，最重要不想牽涉家人，其實亦有網民留言打氣鼓勵，他感到開心並解釋演「蔥頭」只參考韓星張賢勝的打扮、神情和小動作，沒有刻意抄襲姜濤。

擅長跳舞的丘梓謙小時候受郭富城和韓星Rain影響，盼有機會如角色一樣可以「蔥（衝）」上台做歌手。早前他聯同羅天宇、許俊豪、鄒兆霆等組成限定男圍「Super Tiger」在新春節目表演當練習，希望將來有機會向唱跳、話劇、節目主持多方面嘗試，並以古天樂為奮鬥目標。

場地提供：FUMI

飾物：Jinglebellz_gemstone.crystal

造型設計：CM@Power Bonding Co.,Ltd.

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