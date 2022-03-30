狂迷持槍上房求見面 薛家燕憶險失身眼濕濕

【明報專訊】無綫綜藝節目《講你都唔信》前晚以「第一次」為主題，肥媽與薛家燕（家燕姐）擔任嘉賓。家燕姐爆曾遇恐怖狂迷險失身經歷，稱1970年代到菲律賓登台，原本演兩場，但在頭場演出後出事。她說：「做完第一場坐車回酒店途中，遇到一名20多歲男子，他認出我，表現雀躍，我跟同行的人急急腳回酒店。」一行人回酒店後，該男子多次打上房要求見面不果，職員致電家燕姐稱對方持槍衝上房，通知她鎖房門，男子拍門未獲回應，便找上住在隔壁的同行男歌手。

家燕姐稱男歌手被對方以槍威脅陪飲酒，每喝一支便開一次槍，家燕姐在隔籬房嚇到爆喊，打電話催職員報警，警察到場認出醉酒男子是當地有勢力人物，沒處理便收隊離開。最後事件驚動男子的父親調停，並向他們道歉與賠償，被嚇破膽的家燕姐未完成第二場騷，翌日便離開菲律賓。她憶起陳年舊事仍十分激動，眼濕濕說：「我第一次差啲失身，就係咁喇……真係好得人驚㗎……」

肥媽也有類似經歷，透露跟任達華（華哥）一同到印尼登台，華哥演出時送花給靚女，得罪了當地有勢力人物，有人拿槍逼華哥飲酒。肥媽見狀衝前頂酒，並說：「我拎住杯酒飲咗一啖，嗰個人見到之後話要同我飲，我話得，唱完隻歌出嚟再同你飲，不醉不散，之後唱完即走啦。」

娛樂組

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