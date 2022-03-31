舊樓同居 劉沛蘅否認富家女紆尊降貴 洪卓立認愛：我哋每一日都好開心

【明報專訊】現年35歲的洪卓立（Ken）與湯怡2018年分手後，直到今年才在社交平台「泄蜜」，與曾擔任他歌曲MV主角的《膠戰》劉沛蘅（Hillary）傳出緋聞，當時兩人否認拍拖。近日有傳媒拍到Hillary連日來出入Ken的住所，疑似同居；兩人昨日透過社交平台大方認愛，不少網民大讚兩人外形相襯，紛紛送上祝福。

現年35歲的Ken與湯怡拍拖11年，2018年分手收場。湯怡前年與排舞師麥秋成閃婚，同年誕下女兒「麥紫喬」，一家三口生活幸福。Ken分手後一直單身，兩個月前疑錯手在社交平台限時動態，上載曾為他歌曲《數寄屋橋次郎》和《喜劇收場》拍MV的Hillary手攬狗仔的照片，隨即傳出緋聞。Ken其後火速刪除照片，又否認拍拖，只解釋雙方是好朋友。

讚女友善良有愛心

近日有傳媒偷拍到Hillary連日來出入Ken位於大圍的寓所，情侶關係浮面，報道稱本跟家人居於價值千萬何文田豪宅的Hillary，陪男友同居於舊樓，又親自速遞外賣。戀情曝光後，Ken與Hillary昨日透過社交平台大方認愛，不少網民大讚「洪劉」外形相襯，紛紛祝福他們。

感情終有着落的Ken昨在社交平台上載家中3隻小狗排排坐照片，公開大讚Hillary是他見過最有愛心和最善良的女孩子。Ken留言放閃，「多謝大家關心。佢係我見過最善良最有愛心嘅女仔，我哋每一日都好開心」。

努力令女友變「貪慕虛榮」

對於Hillary被指家境富裕，要搬到舊樓小單位同居，Ken解釋，「其實呢個單位買咗好幾年，我哋亦都係財政獨立，我好開心看到她的發展，而我一直都有工作在身，識我嘅朋友都知我從來都靠自己。當然我會努力，令她成為『貪慕虛榮』的人」。Ken提到對於大廈地址被公開，以及影響街坊鄰里感不好意思，笑言提議記者下次記得要打格仔；亦希望傳媒可給他們少許私隱，大家互相尊重。身為女友的Hillary即識做在Ken的帖文讚好。

Hillary在模特兒界工作10多年，與Angelababy（楊穎）及熊黛林簽約同一經理人公司；主持ViuTV節目《膠戰》系列，以及演出劇集《家族榮耀》，令Hillary近期知名度提升不少。她曾與狄易達拍拖數年後分手。早前在訪問中談及目前感情狀况，Hillary甜笑答「了解中」和「日日都開心」，與男友口徑一致。

與男友口徑一致每日都開心

Hillary昨日回覆《明報》，似暗示自己非紆尊降貴，她撐男友說：「多謝大家關心！我哋每一日都好開心！我覺得任何關係都唔應該建基於金錢上，最重要係用心去交流、溝通，而搵到一個能夠互相支持大家嘅人係好難得。我真係唔係富家女，一直都要努力工作，希望大家畀番少少空間我哋。」

記者：林蘊兒