不滿小S節目引述大S復合曬愛 汪小菲：別欺人太甚

【明報專訊】大S（徐熙媛）與韓星具俊曄閃婚，先後在韓國與台灣登記結婚，大S前夫汪小菲3月中曾在社交平台祝福她，稱大家都開始了新生活。小S（徐熙娣）早前在節目《小姐不熙娣》表示，「她（大S）就跟我說可能有交到男朋友了，而且那個人你也認識」。小S稱當時問家姐，「不會是他（具俊曄）吧！」小S稱大S點頭承認。小S引述具俊曄說，大S在他心裏一直有很深位置，兩人最相愛時被迫分開，都有很深的遺憾。

汪母：沒必要跟小台獨生氣

小S在節目之言，引來汪小菲不滿，昨日凌晨在微博轉發有關節目視頻，寫道：「是嗎？你早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」他強調自己並非醉酒，「第一我沒喝酒，只是沒完沒了的。第二，我的孩子在台北，我已經很妥協了」。他稱大S也沒說什麼，小S卻天天在炫耀，汪小菲寫道，「為了我的孩子，別欺人太甚！」事件掀網民熱話。昨午汪小菲怒氣未消，再提到子女的事，「我想要孩子，更不允許一個我不認識的人讓他們叫爸爸，但是我已經隔離五次了，我現在回去是自取其辱。玥兒是我的肉，箖是我的兒子。」

小S透過經理人回應台灣傳媒，「人之謗我也，與其能辯，不如能容；人之侮我也，與其能防，不如能化」。汪小菲媽媽張蘭昨午開直播撐兒子，「好男不跟女鬥，不跟人家鬥也罷，心胸放大一點，格局放大一點。我覺得沒必要跟這小島的小台獨置氣（生氣）。」S媽被問及事件，「小S是我的小孩，小菲也是過去的女婿，都是我的孩子，我都疼，他們的事我就不管了。」

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