潘燦良與妻活得自在 無悔錯過生育時機 周家怡生仔壓力大未想為人母

【明報專訊】周家怡與潘燦良於ViuTV新劇《反起跑線聯盟》再結緣，二人至今已合作過3套劇，上次《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》的一段孽緣，觀眾睇到好心噏。今次同樣有感情線，但來個180度大反轉，演繹單親爸爸暗戀單親媽媽的故事，以輕鬆溫情做賣點，演父母角色的二人跟小演員有不少對手戲，42歲周家怡與55歲潘燦良表示現實中已錯過了合適生育時間，不過在演戲上仍可享受為人父母的感覺。

很多演員都嫌麻煩不喜歡和小朋友合作，周家怡一連兩套劇都伙拍小朋友，稱當初也覺得導演劉偉恒很大膽，以她經驗之談和小朋友合作要花很多時間控制。幸得幾名副導演及編審引導小演員進入拍攝狀態，最終認為這套劇是成功的，她說：「以前有少少驚和小朋友溝通，不是不鍾意，也覺得小朋友很得意，但不懂和他們溝通，會用BB聲和小朋友傾偈，但感覺到他們藐我。最近多了和小朋友合作，發覺應該如大人一樣溝通，因為他們的角度不會覺得自己是小朋友。」

周家怡表示劇中演她兒子的小演員非常懂事，很乖又有個人想法，「有場戲他堅持急尿不用夾腳，真的好犀利，不是別人叫他做就做，在他身上學到嘢」。

潘燦良與小演員似真父子

周家怡大爆潘燦良與劇中兒子的趣事，「小朋友始終不是正式演員，還只得5歲，所以有時會很直接，叫肚餓就要吃東西。有次好搞笑，演他（潘燦良）兒子的叫好肚餓，便一口咬落他的手，好鍾意他，經常和他玩，畫面好sweet，話眼瞓就不停當潘燦良的大髀是枕頭，望落真的好似父子」。

潘燦良稱這是不能預計的緣分，「有時遇到的對手，拍完成套戲都無嘢講，今次差不多拍完，『兒子』送了一本貼上我們合照的紀念冊給我，我買了個劇中自己造型的公仔送給他，好sweet，遇到一個大家都鍾意對方的對手，真的很難得」。

潘燦良表示常被誤會不喜歡小朋友，其實他是很喜歡，但談到與太太蘇玉華可有生育計劃？他直認：「我們已計劃好晒，應該不會有小朋友的，始終養育子女是一個很大責任。都係嗰句，如果不太肯定及清楚知道自己應不應該，千萬不要生小朋友或養小動物，因為真的要負責任，如不負責任就不好做。這是我的想法，所以已諗清楚，因為諗到咁上下，合適的時間已經過了，現在都幾好，玩吓人哋嗰啲。」

周家怡無信心生乖BB

至於周家怡又恨不恨當母親？她說：「如果可以生到個好似劇中的兒子咁乖，咁就話啫。不一定寫包單，真的博得好大，無信心生個咁乖巧，驚似自己會搗亂，真的不敢。」又認為沒有太多時間給予子女，「若生小朋友絕不想錯過他們的成長過程，其實估計我已miss miss哋個時間，除非有奇蹟出現，現在另一半仍未有着落，講真我也不會想生，覺得太大壓力」。

周家怡/化妝：Herman Ng 髮型：Vincent Yeung 服裝：Harvey Nichols

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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