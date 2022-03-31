拍劇捧成熒幕情侶 張馳豪潘靜文對望難忍笑

【明報專訊】《聲夢傳奇》學員張馳豪（Aska）和潘靜文（Sherman）最近合作寫了一首歌《你的晚安我的早餐》，日前接受TVB娛樂新聞台節目《Star Talk》訪問，大談成為熒幕情侶感受。

潘靜文表示曾一度擔心張馳豪的粉絲不接受和不喜歡，幸好粉絲都很受落，還幫他們改了個名叫「SherKa」。談到之前首次合作拍劇集《青春本我》，張馳豪笑稱當知道與潘靜文演一對時，彼此對望了一下說ok，但到拍攝時，發現最難原來是忍笑。潘靜文笑言：「拍攝時要幻想對方是我很迷戀的偶像才行。」

互笠高帽讚多優點

二人被指很合襯，張馳豪大讚潘靜文性格開朗，遇到負面的事情或者被抨擊時，很快就可以平復心情，又會自我鼓勵，「有她在的地方，大家都會很開心」。潘靜文大讚張馳豪優點多，若要講缺點，可能是二人文化不同，「因為他不是香港土生土長，有時我講一些本地笑話，他不是很明白」。

鍾柔美曬腿燈箱前打卡

此外，「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）早前推出首支個人單曲《Breakin' My Heart》，大受粉絲歡迎，新歌MV截至昨晚近114萬觀看次數。

粉絲送上新歌的廣告燈箱賀偶像有好成績，Yumi悉心打扮，曬腿前往打卡，她大讚廣告燈箱很靚，很開心及感恩。她盼疫情快點過去，可以現場表演新歌給大家欣賞。

娛樂組