《怪獸3》首映 祖狄羅發福現身

【明報專訊】《怪獸與牠們的產地》系列第三部曲《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore）前日在倫敦舉行首映禮，主角幾乎全部到場，包括艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）及代替被炒魷尊尼狄普（Johnny Depp）演出的康城影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）；祖狄羅（Jude Law）不但留了濃密鬍子，而且看來心廣體胖。日前在夏威夷的酒吧行為不檢被捕的艾薩米勒（Ezra Miller），雖然已獲准保釋外出，但未見他出席首映禮；反而有份演出《怪獸》作者羅琳另一搬上大銀幕作品《哈利波特》系列的「馬份」湯費頓（Tom Felton）有來捧場。

《怪獸3》講述鄧不利多（祖狄羅飾）得知法力強大的黑巫師葛林戴華德（麥斯米基辛飾）企圖統治魔法世界，遂派遣紐特（艾迪烈梅尼飾）帶領一班強悍的魔法師，加上一個勇字當頭的麻瓜，攜手執行危險任務，其間遇上無數奇珍異獸，並與葛林戴華德日益壯大的追隨者正面交鋒。據報《怪獸3》香港映期暫定4月21日，且看屆時戲院是否已經重開。