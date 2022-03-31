Netflix十大電影收視 賴恩雷諾士佔3片

【明報專訊】影視串流平台Netflix前日公布3月21至27日收視，「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演《超時空亞當計劃》本月11日上架，連續3周成為冠軍。據報《超》片累計2.09億觀看時數，打入Netflix歷來最高收視電影第7位，而且他是唯一有3片打入十大的演員；除了《超》片，首28天累計3.64億觀看小時登頂的《紅色追緝令》，以及2.05億小時佔第9位的《鬼影特攻：以暴制暴》，均由賴恩擔正。其餘上榜的，還有排第2至6位的《千萬別抬頭》、《蒙上你的眼》、《驚天營救》、《無赦》、《愛爾蘭人》；《親親小站》及《隱俠：地下正義》則分別排第8及第10位。

劇集方面，上周五（25日）上架的《柏捷頓家族：名門韻事》第2季，3天累計1.93億觀看小時，成為上周英語節目收視冠軍，亦是歷來英語節目首播3天的最高紀錄，並僅次西班牙語劇《紙房子》第5季，成為歷來Netflix節目首3天最高收視亞軍。另外，監製桑達拉姆斯（Shonda Rhimes）上周合共有3齣劇登上Netflix十大節目收視榜，隨着《柏捷頓家族2》上架，首季亦重返十大收視榜，另外桑達監製的《創造安娜》，播出第7個星期，仍以2900萬觀看小時佔第5位。Netflix以數百萬美元跟桑達簽約5年，看成績可說物有所值。至於非英語節目收視榜，繼續由韓劇稱霸，除了《社內相親》和《二十五，二十一》位列冠亞軍外，《氣象廳的人們》、《少年法庭》、《殭屍校園》及《三十九》，分別排第4、第6、第7及第9位。