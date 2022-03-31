【開箱】《東京復仇者》 不良少年改變歷史

【明報專訊】昨日本欄提到日本片《東京復仇者》原定1月20日在港上映，但香港爆發第五波疫情，戲院停業，片商最終讓《東京復仇者》在影視串流平台Now E上架，定價68港元。改編自和久井健同名漫畫的《東》片，講述廢青花垣武道（北村匠海飾）離開校園後，一直渾渾噩噩。某日得知高中時期的女友橘日向（今田美櫻飾）及其弟弟橘直人（杉野遙亮飾），捲入黑幫「東京卍會」的紛爭而身亡。其後，武道在地鐵月台遭神秘人推落路軌，列車駛至的千鈞一髮之際，他穿越時空，回到10年前高中時期，遇上與他一起自稱為「溝中五人眾」的4名死黨，又重遇初戀女友日向及直人。但他無意間握上直人的手，再次穿越時空返回現代。

回到過去 拯救女友

原來武道與直人只要手握手，前者就能穿越時空。武道回到過去時提醒直人10年後會遇上事故身亡，改變了歷史，讓直人逃過一劫。可惜日向的歷史沒有改變。於是武道與直人決定聯手改變未來，要拯救日向，他們相信要先瓦解黑幫「東京卍會」。武道再次回到過去，設法接近會長Mikey（吉澤亮飾）及副總長Draken（山田裕貴飾），發現兩人重情重義，看來不像後來邪惡的「東京卍會」。武道積極找出「東京卍會」變節的原因。另一黑幫「愛美愛主」向「東京卍會」挑戰，為了改變未來，武道決定挺身迎戰。

片中主角武道是廢青，住所亂七八糟，連過期發霉麵包都照食，返工經常被上司責罵，終日不停向客人說「對不起」，令他失去自信，對人生沒有希望。其中一幕，回到過去的武道，向初戀女友日向承諾，「我雖然不夠好，但會保護你，承諾10年後會去找你」。武道為了保護愛人，即使被敵人打到頭破血流，也絕不認輸。這個穿越時空的故事，帶出小人物也可以改變未來的信息。

有道義的不良少年

此片除了穿越時空、改變歷史，還着墨於不良少年間的正邪之爭。Mikey與Draken帶領的「東京卍會」絕不會欺負婦孺，與「愛美愛主」卑鄙、邪惡的風格形成對比。Mikey與Draken是有道義的不良少年，其中一幕講他們手下的女友被「愛美愛主」成員性侵，Mikey與Draken遇上受害者父母，主動鞠躬道歉，因為他們深信「絕不介意低頭道歉，但不希望看到成員的家人流淚」。戲中不良少年的造型非常浮誇，雖然題材不新鮮，一如港片「古惑仔」系列一樣，對日本觀眾來說，永遠存在一份情意結。