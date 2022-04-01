布斯韋利士患失語症宣布息影

【明報專訊】憑《虎膽龍威》電影系列奠定荷李活動作巨星地位的67歲布斯韋利士（Bruce Willis），前晚突然宣布因罹患失語症而決定退出影壇，消息一出令全球影迷震驚。布斯現任妻子Emma Heming、前妻狄美摩亞（Demi Moore）及長女Rumer Willis前晚分別透過社交媒體發表聲明，證實布斯健康出現問題，最近確診失語症，影響認知能力，因此決定終止演藝事業。有關聲明由布斯兩任妻子及5名女兒聯署發出，強調在此充滿挑戰的時刻，家人會團結一起。

據香港理工大學言語治療所解釋，中風、腦損傷、腫瘤等導致中樞神經受損，均可能造成失語症，患者聽不懂他人說話，或不懂表達，對文字的理解和表達亦受影響。對於身為演員的布斯來說，肯定造成嚴重影響，難怪作出息影決定。

布斯早於1980年代初出道，參演影視作品超過140部，代表作包括《虎膽龍威》系列、《絕世天劫》、《第五元素》、《危險人物》及《十二猴子》等；1999年主演驚慄片《鬼眼》叫好叫座，據報片酬加分紅高達1億美元（約7.8億港元），為當年沉寂一時的演藝事業帶來高峰。據電影網站IMDb資料顯示，布斯已經拍攝但未上映的電影至少有8部，就算息影仍有新片排隊登場。

近年布斯被指濫拍，不單遭影迷詬病，就連諷刺荷李活拍爛片的金草莓獎今屆亦增設「2021年布斯韋利士最差演出獎」，提名名單包括去年主演《American Siege》、《Cosmic Sin》等8部電影，最終由《Cosmic Sin》勝出。隨着布斯患病消息曝光，金草莓獎主辦單位昨日發表道歉聲明：「我們對於布斯患病深感難過，或許這亦解釋到為何他在去年不斷拍戲的原因。我們向布斯及其家人致以慰問。」

對於網民留言指摘金草莓獎譏笑布斯，主辦單位再次撰文解釋：「澄清一下，我們跟其他人一樣，都是今日早上才得悉布斯病情。」