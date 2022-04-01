基斯洛克開騷首談被摑感受

【明報專訊】日前在奧斯卡頒獎禮上，護妻心切的《王者世家》金像影帝韋史密夫（Will Smith）上台掌摑諧星好友基斯洛克（Chris Rock），事件愈鬧愈大，奧斯卡主辦方美國影藝學院昨日再發聲明，證實向違反加州法律及學院行為標準的韋哥，展開紀律處分程序，管理層將於4月18日開會決定採取哪種行動，包括暫停或開除他的會員資格。學院又向基斯致歉，並感謝他在事發後仍然保持鎮定。

基斯遭掌摑後一直保持緘默，直至他的世界巡迴棟篤笑前日在波士頓首演，他在全場觀眾起立及喝彩聲中登場，基斯明顯有備而來，先問觀眾「上周末你們怎樣過？」台下報以熱烈笑聲，基斯再說：「對於發生在我身上的事情，至今仍然未有頭緒，需要時間整理，稍後再跟大家分享，（形式）可能好認真或搞笑。」在長約一小時的演出內，基斯多次舊事重提，例如他說：「撇除某些古怪事情，當前生活算是相當美好。」

這場掌摑鬧劇「帶挈」基斯的棟篤笑門票掀搶購潮，美國綜藝網站The Hollywood Repoter記者訪問其中一名入場觀眾，她坦承在奧斯卡結束後，才以炒價2200美元（約1.7萬港元）購入兩張門票，但未有透露原價。