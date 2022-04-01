【開箱】《Olivia Rodrigo：情歌少女》 粉絲限定的音樂情書

Olivia Rodrigo以鹽湖城到洛杉磯之間的風景名勝為背景，邊走邊唱極盡視聽之娛。

【明報專訊】今屆奧斯卡頒獎禮電視直播收視急升五成，諷刺的是跟得獎電影如《心之旋律》無關，而是諧星基斯洛克（Chris Rock）頒發最佳紀錄片獎予《靈魂樂之夏》前，先遭《王者世家》韋史密夫（Will Smith）掌摑，惹起話題和關注。年僅19歲的美國樂壇新人王Olivia Rodrigo最近亦推出首部音樂紀錄片《Olivia Rodrigo：情歌少女》（Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a SOUR film)），論藝術性或不及《靈》片，但矚目度則有過之而不及。

音樂公路電影

《Olivia Rodrigo：情歌少女》剛於3月25日在影視串流平台Disney+上架，原來兩者早有淵源，童星出身的Olivia先後參演迪士尼頻道劇集《音樂玩家》及《歌舞青春：再譜樂曲》，隨着女方去年正式出道做歌手，為宣傳首張專輯《SOUR》而拍攝紀錄片，理所當然交由「娘家」首播。

由於《SOUR》大部分歌曲都在洛杉磯和鹽湖城錄製，因此本片是Olivia重遊舊地，以公路電影方式，她跟唱片監製Dan Nigro陪伴樂迷一起重溫這段令她畢生難忘的創作旅程。片中Olivia從老家鹽湖城出發，沿着高速公路駛往加州，途中邊走邊唱，因此大部分歌曲都在大自然的美景下獻唱，有時身處岩石群中，有時靜坐幽渺森林，感覺特別真摯動人。

紀錄片由她在網上發表《happier》說起，根據Olivia說法，歌曲內容是她的親身經歷，男友移情別戀，女方強作大方，其實暗地淒涼。有趣的是，專輯收錄作品《traitor》到《enough for you》，在她筆下的前度都好像是貪新厭舊的渣男，到底是她遇人不淑？還是年輕人為賦新詞強說愁？恐怕只有當事人才知道。

搖滾少女尋根

《brutal》算是例外，此曲講述Olivia面對生活和感情傷痛時，如何撫平內心焦慮的「心藥」，也是專輯收錄少女情歌以外一首屬於較為重型搖滾風格的另類選擇。熟悉她的歌迷都知道，受父母影響的她從小就愛聽Pearl Jam、Green Day等搖滾樂隊，因此她堅持在專輯收錄《brutal》並非格格不入，反而有點尋根意味。

跟其他流行歌手的紀錄片如《Lady Gaga：五呎二吋》或者《BLACKPINK: Light Up the Sky》不同的是，《Olivia Rodrigo：情歌少女》對於歌手的出身或成長背景着墨甚少，如果觀眾對她毫無認知，包括去年發表首張單曲《driver license》即登上流行榜冠軍，同年推出處女專輯《SOUR》更獲得3白金唱片銷量等「威水史」，看罷本片亦不會加深認識，只能當是一齣長篇MV收看，大大減低其可觀程度。由此可見，本片的目標觀眾是以Olivia忠實歌迷為主，說它是送給粉絲的情書實不為過。