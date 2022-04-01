自認醉酒跌倒已銷案 魏駿傑前妻張珈琳︰無人襲擊我

【明報專訊】魏駿傑前妻張珈琳（原名張利華）日前捲入一宗山頂道的襲擊案，退休法官胡國興的兒子律師胡雅倫被捕。警方接報到場，發現涉案男子已離開單位，張女左前額受傷流血，左腳踭、右腳及右手拇指擦傷，救護員將傷者送往醫院治理。警方調查後拘捕一名42歲姓胡男子，案件列襲擊致造成實際身體傷害。據悉胡雅倫向調查警員否認襲擊女友，並表示發生爭執後他亦有受傷，曾到山頂醫院求診，而女友受傷是醉酒跌倒所致。由於女事主醉酒，警方當時未能錄取口供，案件交由中區警區刑事調查隊跟進。

稱友人誤會被襲擊報警

張珈琳昨日在社交網發文報平安，澄清是自己醉酒後跌倒，已向警方銷案。她寫道︰「To all my friends：我周一晚在朋友家吃飯，喝了很多酒，斷晒片，在朋友家洗手間跌破頭，自己都不知道。之後司機送回家，回到家剛好女友人來電，我發了頭損的相給她，友人以為我被人襲擊，她就立刻報警。之後突然有警察來到我家，我朦朦朧朧被轉去醫院，都不知道發生了什麼事。直到第二日晚才出院回家。第二日跟我吃飯的朋友才告訴我，前一晚我在她家醉了跌倒，完全沒有人襲擊或打我。事情全是誤會一場，現在已無大礙。多謝大家關心，昨晚已跟警方銷案，很抱歉事件對關心我的人造成影響，讓大家擔心了。」

娛樂組